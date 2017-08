Jay & Silent Bob Reboot: Kevin Smith annuncia riprese imminenti

Di Pietro Ferraro sabato 26 agosto 2017

Riprese entro la fine dell'anno per il sequel "Jay & Silent Bob Reboot" di Kevin Smith.

Il regista Kevin Smith ha l'abitudine di lavorare a diversi progetto contemporaneamente e sembra che abbia deciso quale sarà il suo prossimo film. Invece di Generazione X 2 aka Mallrats 2, destinato a diventare una serie tv in 10 puntate o la trilogia True North che terminerà con la comedy-horror Moose Jaws su un alce killer, Smith ha deciso di tornare ai personaggi di Clerks con un sequel dal titolo Jay & Silent Bob Reboot. Kevin Smith ha annunciato che il suo piano è quello di dare a breve il via alle riprese.

Yoga Hosers: nuovo trailer e poster della commedia horror di Kevin Smith Kevin Smith dirige uno spin-off dell'horror "Tusk" con Johnny Depp, Justin Long e Haley Joel Osment.

Jay e Silent Bob...Fermate Holywood! è stato il culmine di una serie di film con apparizioni dei due personaggi, un viaggio iniziato nel 1994 con il cult Clerks - Commessi e proseguito con Generazione X, In cerca di Amy, Dogma e Clerks 2, senza dimenticare il cameo in Scream 3.

Smith ha utilizzato Twitter per annunciare il via alle riprese del reboot entro la fine dell'anno.

16 anni fa, #JayAndSilentBobStrikeBack usciva nei cinema. E questo autunno, giriamo un sequel dal titolo #JayAndSilentBobReboot!"

Non è ancora stata annunciata la data di uscita di Jay & Silent Bob Reboot, ma con le riprese del film così vicine, probabilmente la vedremo nei cinema entro la fine del 2018. Nessun cast è stato annunciato, ma Kevin Smith è riuscito a convincere l'intero Cast di Generazione X a tornare per un sequel prima che il progetto diventasse una serie tv, quindi è probabile che vedremo il suo solito repertorio di personaggi e attori, tra cui Ben Affleck, Jason Lee e Rosario Dawson.

Al momento l'unica certezza è che Kevin Smith tornerà nel ruolo di Silent Bob e la sua spalla Jay sarà ancora una volta interpretato da Jason Mewes. Il film sarà un sequel diretto di "Fermate Hollywood!" con la coppia che cerca di fermare un reboot di Hollywood del film "Bluntman Vs Chronic" che è stato visto nel film originale, con la coppia sconvolta di fronte alla possibilità di un rifacimento dark e realistico di quello che in origine era un fumetto a loro ispirato. Con la storia che porterà Jay e Bob a Hollywood ci si può aspettare un corposo numero di cameo di celebrità. Kevin Smith ha recentemente diretto episodi per il piccolo schermo del cosiddetto "Arrowverse" lavorando con la Melissa Benoist di Supergirl e il Grant Gustin di The Flash. Kevin Smith su Twitter ha anche accennato alla trama di Jay & Silent Bob Reboot.

Una satira ironica e idiota che prende in giro la recente ossessione di Hollywood per i reboot.

Dopo che il sequel di Generazione X si è spostato sul piccolo schermo, Smith aveva promesso di girare Clerks 3, ma non è noto se ha ancora intenzione di fare quel film, ma visti i recenti sviluppi l'universo creato dal regista, denominato "View Askewniverse", può dirsi senza alcun dubbio vivo e vegeto.