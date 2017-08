The Houses October Built 2: trailer e poster del sequel horror di Bobby Rae

Di Pietro Ferraro domenica 27 agosto 2017

The Houses October Built 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Bobby Rae nei cinema americani dal 22 settembre 2017.

Disponibili trailer e poster dell'horror found footage The Houses October Built 2. Il film è interpretato dal cast del primo film che include Brandy Schaefer, Zack Andrews, Mikey Roe, Bobby Roe e Jeff Larson che tornano tutti nei loro ruoli. Nel film originale durante Halloween un gruppo di amici originale erano alla ricerca di una casa dell'orrore autenticamente spaventosa, e la trovarono trasformando la loro ricerca in una lotta per la sopravvivenza.

In The Houses October Built 2 i cinque amici cercano di superare il trauma di essere stati sequestrati lo scorso Halloween da Blue Skeleton. Il gruppo ora vuole portare la ricerca di case dell'orrore estreme ad un altro livello affrontando le proprie paure per riuscire ad andare avanti. Mentre tornano sulla strada per sperimentare nuove case, i segni di un ritorno di Blue Skeleton si fanno sempre più tangibili e comincia per loro un nuovo livello di terrore.

The Houses October Built 2 arriva dallo stesso team di produttori che ha lavorato su Insidious, Split e Paranormal Activity. Bobby Rae regista dell'originale torna a dirigere questo sequel da una sceneggiatura che ha scritto con uno dei protagonisti del film Zack Andrews.