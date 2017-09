Franca: Chaos and Creation - nuove clip in italiano del documentario sulla giornalista Franca Sozzani

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 settembre 2017

Franca - Chaos and Creation: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Francesco Carrozzini nei cinema italiani dal 25 al 27 settembre 2017.

Ultimo giorno utile per godersi in sala il film documentario Franca: Chaos and Creation ritratto di Franca Sozzani, leggendario Direttore di Vogue Italia, scomparsa prematuramente lo scorso di dicembre.

M2 Pictures ha reso disponibili nuove clip in italiano del film diretto da Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani.

Con interviste a Karl Lagerfeld, Bruce Weber, Baz Luhrmann, Naomi Campbell, Marina Abramovic, Courtney Love, Donatella Versace e molti altri, Carrozzini ci porta dietro le quinte del processo creativo di sua madre, così come alla scoperta delle sue vulnerabilità presenti e passate.

Profondo e spesso emotivo, il film rappresenta una lettera d'amore di un figlio a sua madre. Franca: Chaos and Creation è prodotto da Daniele Di Lorenzo per LDM Comunicazione in associazione con Artemis Rising.

Quando mio padre è morto, ho realizzato di non avergli mai fatto alcune domande, di non aver mai avuto il desiderio di conoscerlo quando forse, in realtà, dovremmo imparare a conoscere i nostri genitori. Così ho preso la telecamera, ho portato mia madre a Central Park e ho iniziato ad intervistarla. Non c'era modo di tornare indietro. Ho capito che dovevo raccontare la sua storia perché lei è mia madre, per nessun altro motivo. Francesco Carrozzini

Francesco Carrozzini, regista nominato agli Emmy, è internazionalmente conosciuto per i suoi ritratti dallo stile cinematografico. La sua carriera è iniziata nel 2001, all'età di 19 anni, mentre ancora frequentava filosofia, quando ha realizzato un promo per MTV Italia. Da allora ha diretto cortometraggi, documentari, spot pubblicitari e video musicali, che sono stati presentati in concorsi quali la Mostra del Cinema di Venezia e il Festival di Cannes.





