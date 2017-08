Tobe Hooper: Hollywood ricorda e saluta l'iconico regista horror

Hollywood e il mondo dell'horror ricordano il regista Tobe Hooper scomparso a 74 anni.

Tobe Hooper regista di Non aprite quella porta e Poltergeist è scomparso all'età di 74 anni e dopo la triste notizia, i membri della comunità di Hollywood e il mondo dell'horror hanno reso omaggio all'iconico regista. Tra coloro che hanno reso omaggio a Hooper c'erano Edgar Wright, regista Baby Driver e Shaun of the Dead, Mick Garris (Sleepwalkers), che ha collaborato con Hooper alla serie tv Masters of Horror e James Gunn, regista del cinecomic Guardiani della galassia.

Hooper nasce a Austin in Texas, figlio di Lois Belle e Norman William Ray Hooper, proprietari di una sala cinematografica a San Angelo. Hooper si è accostato alla regia grazie alla telecamera di suo padre che ha cominciato ad utilizzare all'età di 9 anni. Dopo aver trascorso gli anni sessanta ad insegnare in un college, nel 1969 gira il suo primo film indipendente, la storia di fantasmi Eggshells, ma il regista entrerà nella storia dell'horror cambiando il genere per sempre con il suo secondo film, Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) del 1974, un memorabile racconto di cannibali in Texas che lanciò l'icona horror "Leatherface". Ampiamente considerato uno dei film horror più terrificanti e influenti mai realizzati, il film ha generato svariati sequel a partire da Non aprite quella porta - Parte 2 del 1986 diretto dallo stesso Hooper.

Oltre al cult Non aprite quella porta, Tobe Hooper ha anche diretto Poltergeist del 1982 divenuto un classico del filone sovrannaturale e per il piccolo schermo ricordiamo regie per la miniserie tv Le notti di Salem, episodi per le serie tv Racconti di mezzanotte e Un giustiziere a New York e il primo episodio della serie tv Freddy's Nightmares. Hooper ha anche diretto il video musicale di Billy Idol per la canzone "Dancing with Myself", diventato molto popolare grazie alla messa in onda su MTV durante i primi anni '80.

Mentre la notizia della morte di Hooper cominciava a diffondersi, molti hanno utilizzato i social media per rendere omaggio al regista. James Wan, regista di The Conjuring e Aquaman, ha detto: "E' triste apprendere della scomparsa di Tobe Hooper. Una delle migliori persone. Un'anima dolce e gentile". Scott Derrickson, regista di The Exorcism of Emily Rose e Doctor Strange, ha affermato che Tobe Hooper era il "Re di un horror trasgressivo" mentre il regista di Guardiani della galassia, James Gunn, ha utilizzato Twitter per condividere i propri pensieri sul suo amico.

Mi sono appena svegliato con la notizia che il mio amico Tobe Hooper è scomparso. Un grande regista, sì, ma anche un uomo dolce e gentile. Sono così triste.

Anche il leggendario regista di horror John Carpenter ha ricordato il collega e amico via Twitter.

Tobe Hooper ha diretto NON APRITE QUELLA PORTA, un'opera determinante per il cinema horror. Era un uomo gentile, per bene e un mio amico. E' un giorno triste.

Anche il regista di Baby Driver, Edgar Wright, ha scelto Twitter per condividere i suoi pensieri.

Sono molto triste dopo aver appreso della scomparsa di Tobe Hooper, un altro maestro dell'horror. Ha evocato momenti veramente sconvolgenti e indimenticabili nei suoi film.

Elijah Wood ha detto: "Aww amici, un'altra leggenda è scomparsa. Addio Tobe Hooper", mentre Michael Mendez ha twittato: "Sono molto triste nell'ascoltare della morte di un'altra leggenda, RIP Tobe Hooper, un filmmaker innovativo e un buon amico. Sentiremo la tua mancanza sir". Da notare come tutti siano concordi nel descrivere Hooper come una persona buona e gentile, oltre naturalmente a riconoscere al regista la sua impronta indelebile nel genere horror. A seguire trovate altri tweet dedicati a Hooper tra cui quelli di Eli Roth, William Friedkin regista del classico L'esorcista e Mike Flanagan regista di Oculus e Ouija - L'origine del male.

