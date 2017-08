Killing Gunther: trailer e poster della commedia d'azione con Arnold Schwarzenegger

Di Pietro Ferraro martedì 29 agosto 2017

Killing Gunther: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione con Arnold Schwarzenegger nei cinema americani dal 20 ottobre 2017.

Arnold Schwarzenegger è tornato con notevole entusiasmo alla recitazione dopo l'abbandono della politica. Killing Gunther è il suo film più recente e Saban Films ha reso disponibili trailer e poster di questa promettente commedia d'azione scritta e diretta da Taran Killam ex autore del Saturday Night Live.

Killing Gunther è il debutto da regista per Killam che ha utilizzato lo stile "mockumentary" per raccontarci di gruppo di persone che cercano di uccidere Arnold Schwarzenegger che interpreta il Gunther del titolo.

In Killing Gunther, precedentemente intitolato "Why We're Killing Gunther", un gruppo di assassini eccentrici che stanche di Gunther, il più grande killer di sempre, decidono di ucciderlo. Ma il loro piano si trasforma in una serie di fallimenti con Gunther che sembra essere sempre un passo avanti ai suoi avversari.

Il cast di Killing Gunther, nei cinema americani dla 20 ottobre 2017, include anche Cobie Smulders, Bobby Moynihan, Allison Tolman, Kumail Nanjiani, Paul Brittain, Amir Talai, Aaron Yoo e Ryan Gaul.