Brutti e Cattivi: nuove clip con Simone Martucci e Marco D'Amore

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 ottobre 2017

Brutti e Cattivi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Cosimo Gomez nei cinema italiani dal 19 ottobre 2017.

01 Distribution ha reso disponibili due nuove clip di Brutti e Cattivi, la commedia diretta da Cosimo Gomez e scritta da Luca Infascelli in uscita nei cinema domani 19 ottobre.

Venezia 2017, Brutti e Cattivi di Cosimo Gomez: Recensione in Anteprima Claudio Santamaria e Marco d'Amore protagonisti di Brutti e Cattivi, dal 19 ottobre in sala.

Le due clip introducono i personaggi di Simone Martucci (Plissè) e Marco D'Amore (Il Merda) membri di uan banda di rapinatori disabili che include anche Claudio Santamaria (Il Papero) e Sara Serraiocco (Ballerina)

Il soprannome del mio personaggio lo definisce abbastanza bene. Il Merda ha un odore molto sgradevole che lo precede, però in un momento cruciale del film, quando il leader della banda, Il Papero, lo appella con questo soprannome, il Merda ci tiene a ribadire come si chiama davvero: Giorgio Armani. Questa è una grande contraddizione, perché lui, che è soprannominato come un escremento porta proprio quel nome che rimanda a una grande eccellenza italiana, sinonimo di eleganza e bellezza. Sono tanti i particolari che mi hanno fatto innamorare di questo personaggio. E’ un essere cresciuto, col corpo di un uomo, ma ha la testa e i sentimenti di un ragazzino. La sua non è una disabilità mentale, che ha un po’ a che fare con un certo tipo di autismo. Lui vive in un mondo tutto suo. Marco D'Amore

Plissè è un ragazzo che viene da una famiglia benestante ma è sempre stato attratto dall’illecito, si è messo nei casini varie volte, e alla fine si trova in questa banda col Papero, il Merda e La Ballerina. Con loro organizza un piano per una grande rapina che riusciranno a portare a termine. Dei quattro è l’unico vero criminale: ha una grande manualità nel forzare casseforti, e dei quattro è il più irascibile, può scattare da un momento all’altro, è un personaggio pericoloso. È un film che parla di tradimenti, con grandi colpi di scena; chi ha tradito verrà tradito a sua volta. Simone Martucci





Dopo la tappa a Venezia il 19 ottobre arriva nei cinema italiani Brutti e Cattivi e 01 Distribution ha reso disponibili due nuove featurette dedicate a questa dark comedy politicamnente scorretta, in cui vengono presentati dai rispettivi interpreti i personaggi di Papero (Claudio Santamaria) e Ballerina (Sara Serraiocco).

Il regista Cosimo Gomez racconta come è nata l'idea di un film su gruppo di disabili cialtroni e criminali.

Non ho un ricordo preciso di com’è nata, originariamente, l’idea di provare a scrivere l’assurda storia di questo gruppo di disabili cialtroni e criminali ma credo che sia successo dopo una di quelle innumerevoli cene col ‘Maestro’ in qualche trattoria di campagna sulla strada tra Terni e Roma. Il maestro era Danilo Donati, io ero uno degli assistenti scenografi che, a turno, lo riportavano a Roma la sera, dai teatri di posa di Terni, dove si lavorava al ‘Pinocchio’ di Roberto Benigni.Danilo Donati non è stato solo uno dei talenti più straordinari per i costumi e la scenografia del cinema italiano. Donati, che a sua volta era stato allievo di Ottone Rosai, era innanzitutto un intellettuale e un artista. Dipingeva, leggeva molto, scriveva, ma anche cucinava e distillava liquori. Il tutto a un livello decisamente alto. Raramente parlava di cinema o del suo lavoro. Sapeva spaziare, poteva partire da Thomas Mann per arrivare ai modi per preparare il liquore nocino. L’ho ascoltato spiegare come gli antichi egizi riuscivano a sollevare gli obelischi o evocare scene grottesche ambientate nel mondo della malavita nella Roma degli anni ’70. Sapeva tante cose il Maestro, perché aveva studiato tanto e, credo, perché era animato da un’indomabile curiosità. Si era nutrito di letteratura, di cinema, di teatro, di storia dell’arte e aveva avuto degli straordinari compagni di viaggio come Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini. Credo che fu in quell’anno che provai anch’io a scrivere qualcosa.





01 Distribution ha reso disponibili due prime clip con scene tratte da Brutti e Cattivi, la bizzarra e coraggiosa dark-comedy di Cosimo Gomez che dopo la tappa a Venezia arriverà nei cinema d'Italia il 19 ottobre.

"Papero" che ha perso le gambe, sua moglie "Ballerina" senza braccia, il rasta tossico "Merda" e il nano rapper "Plissé" si improvvisano rapinatori, ma una volta messo a segno il colpo di una vita s'impegneranno al massimo per fregarsi l'un l'altro senza esclusione di colpi bassi.

Il cast del film: Claudio Santamaria, Marco D’amore, Sara Serraiocco, Simoncino Martucci, Narcisse Mame, Aline Belibi, Giorgio Colangeli, Filippo Dini, Fabiano Lioi, Rosa Canova, Maria Chiara Augenti, Adamo Dionisi, Rinat Khismatouline, Shi Yang Shi, Xu Guo Qiang, Xianbin Zhang, Stephanie Maria Diano.





01 Distribution ha reso disponibili trailer, foto e locandina di Brutti e Cattivi, la dark-comedy di Cosimo Gomez presentata in anteprima al Fstival del cinema di Venezia nella sezione "Orizzonti" e in uscita nei cinema il 19 ottobre.

Il Papero, Ballerina, Il Merda e Plissé si improvvisano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita. Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta tossico e Plissé un nano rapper. Sono solo dettagli. Per loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. Anche se, dopo il colpo, le cose si complicano: ogni componente dell'improbabile banda sembra avere un piano tutto suo per tenersi il malloppo. Tutti fregano tutti senza nessuna pietà in una girandola di inseguimenti, cruente vendette, esecuzioni sanguinose e tradimenti incrociati. "Brutti e Cattivi" è una dark comedy intelligente, oltraggiosa e bizzarra, che rompe gli schemi e non si pone dubbi sul politically correct. Cinema di genere, ma corretto al vetriolo.

Il film è scritto da Cosimo Gomez con Luca Infascelli, co-prodotto da Luca Barbareschi e interpretato da Claudio Santamaria, Marco D'amore, Sara Serraiocco, Rinat Khismatouline e Shi Yang Shi.

Il tema, alla base di "Brutti e Cattivi", è l’uguaglianza. Tutto il film si muove all’interno della ‘regola’ che ogni essere umano può essere cinico e spietato a prescindere dalle apparenze. "Brutti e Cattivi" è una commedia d’azione che rompe gli schemi, dove un gruppo di sfortunati cialtroni e cattivi, abilissimi e spregiudicati, mette a segno un’ingegnosa rapina. Non solo: li vedremo fare sesso, offendere ed essere offesi, uccidere ed essere uccisi, in una girandola di avvenimenti. Ma non è un film realistico. È un film che, camminando in equilibrio tra il vero e il verosimile, punta a raggiungere una dimensione lirica e divertente al tempo stesso. Cosimo Gomez

Il cast è completato da Marco Pancrazi, Adamo Dionisi, Riccardo Mioni, Simone Martucci, Narcise Mame, Aline Belibi, Giorgio Colangeli, Filippo Dini, Fabiano Lioi, Rosa Canova, Maria Chiara Augenti, Xu Guo Qiang, Xianbin Zhang e Stephanie Maria Diano.