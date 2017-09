Venezia 2017, Brutti e Cattivi: prime clip della dark-comedy con Claudio Santamaria

Di Pietro Ferraro venerdì 8 settembre 2017

Brutti e Cattivi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Cosimo Gomez nei cinema italiani dal 19 ottobre 2017.

01 Distribution ha reso disponibili due prime clip con scene tratte da Brutti e Cattivi, la bizzarra e coraggiosa dark-comedy di Cosimo Gomez che dopo la tappa a Venezia arriverà nei cinema d'Italia il 19 ottobre.

Venezia 2017, Brutti e Cattivi di Cosimo Gomez: Recensione in Anteprima Claudio Santamaria e Marco d'Amore protagonisti di Brutti e Cattivi, dal 19 ottobre in sala.

"Papero" che ha perso le gambe, sua moglie "Ballerina" senza braccia, il rasta tossico "Merda" e il nano rapper "Plissé" si improvvisano rapinatori, ma una volta messo a segno il colpo di una vita s'impegneranno al massimo per fregarsi l'un l'altro senza esclusione di colpi bassi.

Il cast del film: Claudio Santamaria, Marco D’amore, Sara Serraiocco, Simoncino Martucci, Narcisse Mame, Aline Belibi, Giorgio Colangeli, Filippo Dini, Fabiano Lioi, Rosa Canova, Maria Chiara Augenti, Adamo Dionisi, Rinat Khismatouline, Shi Yang Shi, Xu Guo Qiang, Xianbin Zhang, Stephanie Maria Diano.





enezia 2017, Brutti e Cattivi: trailer, foto e poster della dark-comedy con Claudio Santamaria

01 Distribution ha reso disponibili trailer, foto e locandina di Brutti e Cattivi, la dark-comedy di Cosimo Gomez presentata in anteprima al Fstival del cinema di Venezia nella sezione "Orizzonti" e in uscita nei cinema il 19 ottobre.

Il Papero, Ballerina, Il Merda e Plissé si improvvisano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita. Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta tossico e Plissé un nano rapper. Sono solo dettagli. Per loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. Anche se, dopo il colpo, le cose si complicano: ogni componente dell'improbabile banda sembra avere un piano tutto suo per tenersi il malloppo. Tutti fregano tutti senza nessuna pietà in una girandola di inseguimenti, cruente vendette, esecuzioni sanguinose e tradimenti incrociati. "Brutti e Cattivi" è una dark comedy intelligente, oltraggiosa e bizzarra, che rompe gli schemi e non si pone dubbi sul politically correct. Cinema di genere, ma corretto al vetriolo.

Il film è scritto da Cosimo Gomez con Luca Infascelli, co-prodotto da Luca Barbareschi e interpretato da Claudio Santamaria, Marco D'amore, Sara Serraiocco, Rinat Khismatouline e Shi Yang Shi.

Il tema, alla base di "Brutti e Cattivi", è l’uguaglianza. Tutto il film si muove all’interno della ‘regola’ che ogni essere umano può essere cinico e spietato a prescindere dalle apparenze. "Brutti e Cattivi" è una commedia d’azione che rompe gli schemi, dove un gruppo di sfortunati cialtroni e cattivi, abilissimi e spregiudicati, mette a segno un’ingegnosa rapina. Non solo: li vedremo fare sesso, offendere ed essere offesi, uccidere ed essere uccisi, in una girandola di avvenimenti. Ma non è un film realistico. È un film che, camminando in equilibrio tra il vero e il verosimile, punta a raggiungere una dimensione lirica e divertente al tempo stesso. Cosimo Gomez

Il cast è completato da Marco Pancrazi, Adamo Dionisi, Riccardo Mioni, Simone Martucci, Narcise Mame, Aline Belibi, Giorgio Colangeli, Filippo Dini, Fabiano Lioi, Rosa Canova, Maria Chiara Augenti, Xu Guo Qiang, Xianbin Zhang e Stephanie Maria Diano.