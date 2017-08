Venezia 2017, Brutti e Cattivi: trailer, foto e poster della dark-comedy con Claudio Santamaria

Di Pietro Ferraro martedì 29 agosto 2017

Brutti e Cattivi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Cosimo Gomez nei cinema italiani dal 19 ottobre 2017.

01 Distribution ha reso disponibili trailer, foto e locandina di Brutti e Cattivi, la dark-comedy di Cosimo Gomez presentata in anteprima al Fstival del cinema di Venezia nella sezione "Orizzonti" e in uscita nei cinema il 19 ottobre.

Il Papero, Ballerina, Il Merda e Plissé si improvvisano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita. Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta tossico e Plissé un nano rapper. Sono solo dettagli. Per loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. Anche se, dopo il colpo, le cose si complicano: ogni componente dell'improbabile banda sembra avere un piano tutto suo per tenersi il malloppo. Tutti fregano tutti senza nessuna pietà in una girandola di inseguimenti, cruente vendette, esecuzioni sanguinose e tradimenti incrociati. "Brutti e Cattivi" è una dark comedy intelligente, oltraggiosa e bizzarra, che rompe gli schemi e non si pone dubbi sul politically correct. Cinema di genere, ma corretto al vetriolo.

Il film è scritto da Cosimo Gomez con Luca Infascelli, co-prodotto da Luca Barbareschi e interpretato da Claudio Santamaria, Marco D'amore, Sara Serraiocco, Rinat Khismatouline e Shi Yang Shi.

Il tema, alla base di "Brutti e Cattivi", è l’uguaglianza. Tutto il film si muove all’interno della ‘regola’ che ogni essere umano può essere cinico e spietato a prescindere dalle apparenze. "Brutti e Cattivi" è una commedia d’azione che rompe gli schemi, dove un gruppo di sfortunati cialtroni e cattivi, abilissimi e spregiudicati, mette a segno un’ingegnosa rapina. Non solo: li vedremo fare sesso, offendere ed essere offesi, uccidere ed essere uccisi, in una girandola di avvenimenti. Ma non è un film realistico. È un film che, camminando in equilibrio tra il vero e il verosimile, punta a raggiungere una dimensione lirica e divertente al tempo stesso. Cosimo Gomez

Il cast è completato da Marco Pancrazi, Adamo Dionisi, Riccardo Mioni, Simone Martucci, Narcise Mame, Aline Belibi, Giorgio Colangeli, Filippo Dini, Fabiano Lioi, Rosa Canova, Maria Chiara Augenti, Xu Guo Qiang, Xianbin Zhang e Stephanie Maria Diano.