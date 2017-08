Stasera in tv: "Un giorno per caso" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 agosto 2017

Rai 3 stasera propone Un giorno...per caso (One Fine Day), commedia romantica del 1996 diretta da Michael Hoffman e interpretata da George Clooney e Michelle Pfeiffer.





Cast e personaggi

Michelle Pfeiffer: Melanie Parker

George Clooney: Jack Taylor

Mae Whitman: Maggie Taylor

Alex D. Linz: Sammy Parker

Charles Durning: Lew

Jon Robin Baitz: Mr. Yates Jr.

Ellen Greene: Elaine Lieberman

Joe Grifasi: Manny Feldstein

Gregory Jbara: Freddy

Sheila Kelley: Kristen

George Martin: Smith Leland

Michael Massee: Eddie Parker

Amanda Peet: Celia

Holland Taylor: Rita Parker

Doppiatori italiani

Emanuela Rossi: Melanie Parker

Francesco Pannofino: Jack Taylor

Gemma Donati: Maggie Taylor

Letizia Ciampa: Sammy Parker

Renato Mori: Lew

Vittorio De Angelis: Mr. Yates Jr.

Pinella Dragani: Elaine Lieberman

Mino Caprio: Manny Feldstein

Sergio Graziani: Smith Leland

Stefania Romagnoli: Rita Parker





La trama

Melanie parker (Michelle Pfeiffer) è una donna divorziata molto attraente e architetto in carriera, Purtroppo gli impegni quotidiani si accavallano e a volte stare dietro ai figli e agli innumerovoli impegni quotidiani non è cosa semplice, non parliamo poi dello stress e di una certa repulsione post-divorzio per l’altro sesso diventato, almeno per qualche tempo, fonte di tutti i mali.

Jack Taylor (George Clooney) ha molto in comune con Melanie, sicuramente lo stress da divorzio e un figlio unico con cui fare i quotidianamente i conti, ma forse a differenza di Melanie, Jack è aiutato da una sorta di sindrome di Peter Pan che lo affligge e che attutisce i fastidiosi effetti collaterali di un quotidiano impegnativo, e gli permette di affrontare la giornata con un piglio più ironico.

Il destino ha deciso da tempo che i due debbano far coppia fissa, ma loro ancora non lo sanno e galeotto sarà un ritardo di entrambi nell’accompagnare i rispettivi figli a scuola per una gita scolastica. Questo innescherà una serie di imprevisti e disavventure che li porteranno a conoscersi, comprendersi e alla fine di un’intensa giornata a innamorarsi.





Il nostro commento

Un giorno...per caso è una godibile pellicola "romance" costruita attorno alla verve e al talento dei due protagonisti. Una fascinosa e iperattiva Michelle Pfeiffer, aggressiva e al contempo profondamente impaurita e un sornione e affascinante George clooney che sfoggia tutto il suo irresisitibile repertorio da "tombeur de femmes".

Il regista Michael Hoffman (Restoration, Il club degli imperatori) non deve far altro che incorniciare le performance dei due divi con un cast di solidi caratteristi in una New York sempre pronta a dare il meglio di sè come una onnipresente e affidabile "spalla" cinematografica. Un giorno per caso piacerà sicuramente agli irriducibili romantici e a chi ha amato comedy come Insonnia d’amore.





Curiosità



Il titolo della pellicola è stato ispirato dalla canzone del 1963 "One Fine Day" dei The Chiffons.



Inizialmente la produzione voleva Kevin Costner o Tom Cruise per interpretare Jack Taylor, ma alla fine si optò per George Clooney.



Quando Maggie Taylor dimentica il nome del gattino, non era parte della sceneggiatura. Mae Whitman dimenticò il nome del gattino, ma rimase nel personaggio. Il regista pensava che fosse una cosa carina e l'ha tenuta nel film.



George Clooney aveva incontrato Michelle Pfeiffer anni prima di questo film, nei primi anni '80 era uscito un paio di volte con la sorella attrice di Michelle, Dedee Pfeiffer.



Nella scena in cui Jack si presenta all'appartamento di Melanie, George Clooney tiene Mae Whitman davanti al suo volto per nascondere un occhio nero che si era contuso durante una partita di basket.



Questo film contiene 4 attori protagonisti di film tratti da fumetti: George Clooney era in Batman e Robin (1997) un anno dopo, Michelle Pfeiffer in Batman Returns (1992) quattro anni prima, Joe Grifasi in Batman Forever (1995) e Michael Massee ne Il Corvo (1994) due anni prima. Mentre Clooney ha interpretato l'eroe Batman, Pfeiffer e Massee interpretavano i "cattivi" Catwoman e Funboy.



Il film ha incassato un totale nel mondo di 97 milioni e mezzo di dollari (budget non pervenuto).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard (Il matrimonio del mio migliore amico, Gnomeo e Giulietta, Animali fantastici e dove trovarli)

Il brano "For the First Time" interpretato da Kenny Loggins e incluso nella colonna sonora ha ricevuto una nomination all'Oscar per la miglior canzone originale.



TRACK LISTINGS:

1. One Fine Day - Natalie Merchant

2. The Boy From New York City - The Ad Libs

3. For The First Time - Kenny Loggins

4. Mama Said - The Shirelles

5. Someone Like You - Shawn Colvin

6. Love's Funny That Way - Tina Arena

7. Have I Told You Lately? - Van Morrison

8. The Glory Of Love - Keb' Mo'

9. What A Diff'rence A Day Made - Tony Bennett

10. Isn't It Romantic - Ella Fitzgerald

11. This Guy's In Love With You - Harry Connick, Jr.

12. Just Like You - Keb' Mo'

13. One Fine Day - The Chiffons

14. Suite From 'One Fine Day' - James Newton Howard