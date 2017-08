Venezia 2017, Brawl in Cell Block 99: trailer e poster del thriller con Vince Vaughn

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 agosto 2017

Brawl in Cell Block 99: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di S. Craig Zahler nei cinema americani dal 6 ottobre 2017.

RLJ Entertainment ha reso disponibili un trailer e un poster del prison-thriller Brawl in Block Block 99 che vede Vince Vaughn in un ruolo drammatico. Vaughn si è fatto un nome con ruoli comedy in film come Swingers, 2 Single a nozze e Palle al balzo, solo per citarne alcuni, ma nella sua filmografia non ha disdegnato ruoli drammatici come nel remake Psycho e nei thriller The Cell - La cellula e Unico testimone.

In Brawl nel Block Cell 99, un ex pugile di nome Bradley (Vince Vaughn) perde il suo lavoro come meccanico e il suo travagliato matrimonio sta per finire. A questo punto della sua vita sente di non avere un'opzione migliore che lavorare per un vecchio amico come corriere della droga. Questo migliora la sua situazione fino alla terribile giornata in cui si ritrova nel mezzo di uno scontro tra un gruppo di agenti di polizia e suoi spietati alleati. Finite le ostilità Bradley si ritrova gravemente ferito e gettato in carcere, dove i suoi nemici lo costringono a commettere atti di violenza che trasformano il posto in un brutale campo di battaglia.

Il cast di supporto include Jennifer Carpenter, Don Johnson, Marc Blucas, Udo Kier, Tom Guiry, Rob Morgan, Fred Melamed e il regista televisivo e attore Clark Johnson (The Shield, Luke Cage, Homeland).

Il film in uscita nei cinema americani il 6 ottobre, avrà la sua prima proiezione mondiale sabato 2 settembre al Festival di Venezia, seguita da una proiezione al Toronto Film Festival il 12 settembre.

Brawl nel Block Cell 99 è diretto da S. Craig Zahler, che ha debuttato con il western con cannibali Bone Tomahawk con protagonista Kurt Russell. Zahler ha anche scritto il romanzo western "Wraiths of the Broken Land" acquisito da 20th Century Fox, con lo studio che lo scorso maggio ha riunito il regista Ridley Scott e lo sceneggiatore Drew Goddard per l'adattamento cinematografico del libro.