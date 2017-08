Jumanji: la replica fan-made del gioco da tavolo (video)

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 agosto 2017

Un fan ha realizzato una replica dettagliata del gioco da tavolo del film "Jumanji".

Con il sequel di Jumanji intepretato da The Rock, Kevin Hart e Jack Black, dal titolo Jumanji: Benvenuti nella Giungla, è in arrivo nei cinema italiani il 4 gennaio 2018, un fan ha ultimato un lavoro di alcuni mesi per creare un replica fedele e dettagliata del gioco da tavolo "Jumanji" e il risultato è davvero impressionante.

Steven Richter ha pubblicato di recente un video sul suo canale YouTube che illustra le fasi per creare questo gioco da tavolo incredibilmente dettagliato. Il video dura 15 minuti e riassume i sette mesi occorsi per completare il progetto.

Steven Richter ha trovato anche un modo per trarre profitto dal suo amore dper Jumanji. Ha una pagina su Etsy che oltre alla descrizione delle verie fasi del suo video vende i materiali necessari per creare il proprio gioco da tavolo Jumanji, nonché un set di pezzi del gioco artigianali e dadi per un costo di circa 82€.

Jumanji è uscito nel 1995 diretto da Joe Johnston (Jurassic Park III, Captain America: Il primo vendicatore) e basato su un romanzo di Chris Van Allsburg. Il film era incentrato su un gioco da tavolo magico capace di portare l'ambientazione del gioco, una giungla, nel mondo reale con tanto di fauna. Il film è stato un successo al box office incassando 262 milioni di dollari e rimane uno dei film più amati della carriera del compianto Robin Williams.

Jumanji: Benvenuti nella giungla sarà un sequel che onorerà la memoria di Robin Williams e non un reboot vero e proprio, anche se questa volta sarà un videogioco a portare alcuni ragazzi alla giungla. Il famigerato gioco da tavolo non sembrerebbe coinvolto, almeno per quanto ne sappiamo, anche se il gioco da tavolo ha fatto una fugace apparizione in breve teaser del sequel.