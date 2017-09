Star Wars: foto e gadget dell'evento "Force Friday II"

Di Pietro Ferraro venerdì 1 settembre 2017

Disney Store ha celebrato il Force Friday II, l’evento globale dedicato al lancio dei nuovi prodotti ispirati all’attesissimo film “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”.

L'evento Force Friday II ha preso il via con diverse iniziative globali tra cui un evento al Disney Store di Milano dove a svelare la nuova gamma di gadget e toys ispirati a Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nei cinema dal 15 dicembre, ci sono stati due ospiti speciali del mondo dello sport, Aldo Montano e Irene Vecchi. I due famosi schermidori hanno indossato rispettivamente i costumi di Kylo Ren e Rey e, anziché sciabola e fioretto hanno impugnato le spade laser rappresentando l’eterna lotta simbolo della saga tra il Lato Oscuro e la Resistenza.

Star Wars: il nuovo set LEGO del Millennium Falcon LEGO lancia un nuovo set del Millennium Falcon da 7.541 pezzi!

Oltre alle immagini dell'evento milanese vi proponiamo anche immagini di gadget, toys e action figures presentati ai fan e ispirati a Star Wars 8 per il Force Friday II. Disney e LucasFilm hanno svelato i droidi R2-D2 e BB-9E Sphero gestibili da una APP, mentre Hasbro ha presentato una nuova linea di action figures, veicoli e toys che fruiscono della nuova tecnologia "Force Link" con cui si potrà giocare sentendo i suoni dei veicoli, delle spade laser e le frasi dei personaggi direttamente dai film della saga Star Wars. La tecnologia "Force Link" sblocca una vasta collezione di suoni, frasi e luci con oltre 30 figures compatibili, veicoli e playset come il "BB-8 2-in-1 Mega playset".

Per i fan di Star Wars che aspirano a diventare inventori segnaliamo il Kit Droid Inventor da LittleBits permette di creare droidi personalizzati e portarli in vita utilizzando una APP che fornirà loro le nuove capacità e oltre 16 missioni da affrontare.

Jedi Challenges è un nuovo prodotto Star Wars in realtà aumentata che consente ai fan di sperimentare Star Wars in modalità mai tentate. Jedi Challenges dispone di un Lenovo Mirage AR headset, di un controller spada laser e ore giocabili di Star Wars. Con questo prodotto, i giocatori si allenano per perfezionare le proprie abilità con la spada laser, sfidando alcuni dei più minacciosi cattivi che il Lato Oscuro ha da offrire, comandando eserciti in missioni di combattimento per sconfiggere l'Impero e sconfiggendo avversari negli oloscacchi virtuali, il tutto supportato dalla realtà aumentata (Jedi Challenges è compatibile con telefoni Android e iPhone).

Propel rivoluziona la sua linea Collector Star Wars Drones con la sua nuova "Flight Training app". I giocatori impareranno a volare con un drone nell'universo Star Wars tramite Bluetooth. I piloti principianti che utilizzano l'app Flight Training di Propel inizieranno il loro viaggio nella modalità simulatore di volo. Questa esperienza utilizza 34 missioni di addestramento per insegnare ai piloti novizi a volare come professionisti. Una funzionalità aggiuntiva dell'app è la modalità "Live Battle", in cui i piloti sono in grado di connettersi e combattere con altri piloti di Droni Star Wars in battaglie multiplayer, ispirate a missioni e battaglie dei film di Star Wars.

La nuova collezione Disney Store comprende i nuovi costumi da adulto, abbigliamento, die-cast, tazze e gadget tecnologici ed è già disponibile in tutti gli store italiani e sul sito www.disneystore.it. In occasione del Force Friday II, per tutto il weekend, i clienti dei Disney Store potranno ricevere un poster della saga in edizione limitata.