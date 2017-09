Stasera in tv: "Piccola peste torna a far danni" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 2 settembre 2017

Italia 1 stasera propone Piccola peste torna a far danni (Problem Child 2), film commedia del 1991 diretto da Brian Levant e interpretato Michael Oliver, John Ritter, Jack Warden e Ivyann Schwan.





Cast e personaggi

Michael Oliver: Junior Healy

John Ritter: Ben Healy

Jack Warden: Big Ben Healy

Ivyann Schwan: Trixie Young

Amy Yasbeck: Annie Young

Laraine Newman: Lawanda Dumore

Gilbert Gottfried: Mr. Igor Peabody

Paul Willson: Smith

Bob Smith: padre Flanagan

Alan Blumenfeld: Aron Burger

Krystle Mataras: Dolly Burger

Tiffany Mataras: Madison Burger

Charlene Tilton: Debbie Claukinski

James Tolkan: Mr. Thorn

Martha Quinn: Emily

Eric Edwards: Murph

Zach Grenier: Voytek Claukinski

Kristina Simonds: Rhoda

Aaron Vaughn: fidanzato di Rhoda

Carla Kneeland: fidanzata di Peabody

Tabetha Thomas: Polly

Paul Sutera: Richard

Doppiatori italiani

Simone Crisari: Junior Healy

Roberto Rizzi: Ben Healy

Silvio Spaccesi: Big Ben Healy

Perla Liberatori: Trixie Young

Barbara Doniselli: Annie Young

Alessandra Casella: Lawanda Dumore

Edoardo Nevola: Mr. Igor Peabody

Renato Cecchetto: Smith

Saverio Moriones: Aaron Burger

Federica De Bortoli: Dolly e Madison Burger

Marco Bresciani: Murph

Oliviero Dinelli: Voytek Claukinski





La trama

Ben Healy (John Ritter) e il suo pestifero figlioletto adottivo Junior (Michael Oliver) approdano in una nuova cittadina, la pacifica Mortville, conosciuta anche come la capitale mondiale delle divorziate, naturalmente l’arrivo di un single piacente in città scatenerà l’ormone di dozzine di donne in cerca di marito.

Nel nuovo quartiere Ben troverà l’altro unico padre single della zona Aron Burger (Alan Blumenfeld), a cui non sembra vero di avere qualche "rinforzo", così per salutare i nuovi arrivati invita Ben e il figlio per un barbecue dove Junior farà la conoscenza delle figlie del vicino, le gemelle Dolly e Madison.

La serata naturalmente si concluderà con un disastro che non farà che confermare la pessima fama che il ragazzino si porta dietro da Cold River e dalla scuola che frequentava; informazioni che il preside della nuova scuola che Junior si appresta a frequentare ha deciso di non ignorare, facendo avanzare il piccolo "terrorista" di tre classi con la speranza di liberarsene nel più breve tempo possibile.

Quello che Junior ancora non sa è che lui non è l’unico teppista in miniatura in città e che la comunità ha già la sua "piccola peste di zona", la terribile Trixie Young (Ivyann Schwan) che non sopporta le invasioni di campo e farà capire subito a Junior chi comanda, anche se dopo una serie di devastanti scontri i due troveranno un buon motivo per allearsi, unendo le forze e gettando familiari e vicini nel panico.





Il nostro commento

Già il fatto che una comedy, in apparenza dedicata ad un target di famiglie, non abbia superato del tutto indenne il visto della censura a causa di un linguaggio e contenuti decisamente "per adulti" la dice lunga sul contenuto trash di questa serie e di come questo sequel si presenti come un’operazione oltremodo superflua.

In questo secondo capitolo il regista Dennis Dugan passa il testimone al collega Brian Levant, all’attivo una corposa serie di family-movie tra cui i due lungometraggi live-action de I Flintstones, tornano il bravo John Ritter indimenticato protagonista della sit-com Tre cuori in affitto e il piccolo Michael Oliver, a cui si aggiungono il veterano Jack Warden e la spassosa e anche un tantino inquietante Ivyann Schwan nei panni della piccola peste in gonnella Trixie Young.

Se già il primo capitolo non ci aveva particolarmente entusiasmato, Piccola peste torna a far danni oltre a ripetere dinamiche sfruttate oltremodo, alza il livello della volgarità oltre il consentito peggiorando ulteriormente le cose. Inadatto senza dubbio ai più piccini, ma anche troppo infantile per un pubblico adulto, insomma ne carne ne pesce, se dobbiamo rivolgerci a questo filone specifico preferiamo di gran lunga le piccole pesti firmate John Hughes delle comedy Mamma ho perso l’aereo e Dennis la minaccia.





