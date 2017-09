Leonardo DiCaprio sarà il Joker nello spin-off prodotto da Martin Scorsese?

Di Pietro Ferraro sabato 2 settembre 2017

Leonardo DiCaprio in pole position per il ruolo del Joker nel film sulle origini del supercattivo dei fumetti nel nuovo spin-off prodotto da Martin Scorsese.

Warner Bros. ha recentemente annunciato lo sviluppo di un film che racconterà le origini del Joker, e visto che nel progetto non sarà coinvolto Jared Leto, nuovo Joker dell'Universo Esteso DC, sono in corso casting per trovare un nuovo volto all'iconico villain dei fumetti DC.

A quanto pare lo studio spera che il coinvolgimento come produttore di Martin Scorsese possa convincere Leonardo DiCaprio a salire a bordo per interpretare il "Principe Pagliaccio del Crimine" in questo spin-off indipendente dall'UEDC. La sorpresa è stata grande nel sentire il nome di Scorsese collegato al film che sarà diretto da Todd Phillips regista della trilogia Una notte da leoni che sta lavorando alla sceneggiatura con Scott Silver (8 Mile). Questo primo spin-off indipendente dovrebbe fungere da apripista per una nuova etichetta che produrrà film con personaggi dei fumetti DC completamente indipendenti dall'UEDC.

The Hollywood Reporter è stato il primo a dare la notizia, con fonti che dicono che lo studio spera di coinvolgere grandi nomi per replicare il successo della trilogia sul "Cavaliere Oscuro" di Christopher Nolan. Le loro fonti dicono inoltre che Leonardo DiCaprio è la scelta numero uno per il ruolo del Joker in questa nuova storia di origine. L'idea è che DiCaprio voglia partecipare al progetto per lavorare nuovamente con il suo mentore Scorsese.

E' importante sottolineare che mentre Martin Scorsese non è ancora ufficialmente legato al progetto, lo studio per il film ha sempre voluto DiCaprio a bordo. Le fonti di THR dicono che le trattative con Scorsese sono in corso, ma che le possibilità che DiCaprio si unisca al cast del film sono "praticamente nulle".

Fonti vicine allo studio hanno riportato che Jared Leto è rimasto basito (come tutti noi) dall'annuncio di Warner Bros. dello sviluppo di una storia di origine indipendente sul Joker, e che l'attore si è lamentato con i suoi agenti della scelta da parte dello studio di non utilizzare la sua versione del personaggio. Che lo abbiate amato o odiato, Leto si è calato completamente nel personaggio creando di fatto una versione realmente alternativa del Joker.

L'idea di un film di origine cupo, grintoso e realistico su un gangster tradizionale come il Joker che terrorizza Gotham City, con DiCaprio nel ruolo principale e il 74enne Scorsese che offre consigli creativi dalla sedia del produttore potrebbe essere una buona idea per alcuni, ma sembra davvero troppo bello per essere vero.

A seguire trovate una potenziale versione del Joker con il volto di DiCaprio creata dall'artista noto come BossLogic, che regolarmente crea e condivide ipotetiche interpretazioni di alcuni attori quando il loro nome si presenta in relazione ad un ruolo in un film, e stavolta è toccato a Leonardo DiCaprio una volta che il suo nome è venuto fuori per questo nuovo film sulle origini del Joker.