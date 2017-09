Han Solo: Paul Bettany sostituisce Michael K. Williams nello spin-off di Star Wars

Di Pietro Ferraro sabato 2 settembre 2017

Ron Howard conferma il casting di Paul Bettany, salito a bordo per sostituire Michael K. Williams.

Ron Howard regista del film di Han Solo conferma che Paul Bettany (Avengers: Infinity War) si è unito al cast del prossimo spin-off di Star Wars. Durante le prossime settimane si prevede che i riprese si concludano, e mentre il regista non ha rivelato il ruolo di Paul Bettany, un altro aggiormento conferma che l'attore rimpiazzerà Michael Kenneth Williams uscito dal progetto. La notizia arriva dopo che Donald Glover ha terminato le sue riprese come Lando Calrissian la scorsa settimana, con Howard che ha elogiato le capacità interpretative del giovane attore.

La notizia di Bettany che si è unito al cast del film di Han Solo è arrivata dall'account Twitter di Howard durante l'evento "Force Friday II", quando il regista ha pubblicato una foto di lui e Bettany sul set con una didascalia che diceva: "L'Orlo Esterno è diventato un po' più selvaggio". L'immagine ha scatenato i fan che si sono chiesti se l'attore stesse solo visitando il set o fosse effettivamene nel film, tra i tweet anche quello di Seth Rogen che sottolineava come l'abbigliamento di Bettany fosse un po' troppo particolare, commento che ha spinto Howard ad offrire una spiegazione.

È la mia terza opportunità di lavorare con Paul. E' una bomba e così talentuoso.

Non è ancora chiaro se Bettany interpreterà una persona reale o lo stesso personaggio di Michael Kenneth Williams, il cui ruolo è stato descritto come una creatura aliena per metà animale realizzata in motion-capture. E' stato riferito che Williams ha dovuto abbandonare a causa di altri impegni entrati in conflitto con le riprese del film di Han Solo.

Come ha dichiarato Howard, lui e Bettany hanno lavorato insieme due volte in precedenza e devono aver trovato l'esperienza molto piacevole. Una volta che Howard ha dato la notizia del suo casting, Bettany ha utilizzato il suo account Twitter per commentare la notizia.

Adoro tornare a lavorare e ridere quotidianamente con un vecchio amico.

Bettany e Howard hanno precedentemente lavorato insieme per Il Codice da Vinci e A Beautiful Mind, entrambi film diretti da Ron Howard.