Destination Wedding: Keanu Reeves e Winona Ryder protagonisti della commedia romantica di Victor Levin

Di Pietro Ferraro sabato 2 settembre 2017

Keanu Reeves (La trilogia Matrix, John Wick, John Wick 2) e la vincitice del Golden Globe Winona Ryder (Ragazze interrotte, Stranger Things) saranno protagonisti della commedia romantica Destination Wedding di Victor Levin (5 to 7), da una sceneggiatura originale dello stesso Levin.

Destination Wedding racconta la storia di due infelici e sgradevoli invitati ad un matrimonio, entrambi coinvolti forzosamente in questa cerimonia, che sviluppano un affetto reciproco malgrado le loro intenzioni. Sui sentimenti della coppia influirà un passato fatto di scelte sbagliate e l'unica cosa che rimarrà ad entrambi sarà fidarsi l'uno dell'altro...senza riserve.

Reeves e la Ryder hanno recitato insieme nel Dracula di Bram Stoker (1992) di Francis Ford Coppola e in A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare (2006) di Richard Linklater. Più di recente Reeves ha ripreso il suo ruolo di super-killer in John Wick 2 e ha ricevuto ottime critiche per il suo ruolo in Fino all'osso di Marti Noxon (2017) andato in onda su Netflix il mese scorso. La Ryder è stata lodato per la sua performance nella serie tv Stranger Things di Netflix che le ha fruttato una nomination ai Golden Globe e ai Screen Actors Guild per il ruolo di Joyce Byers. Stranger Things 2 debutterà su Netflix il 27 ottobre.

Il debutto alla regia di Levin, 5 to 7 (2015), era interpretato da Anton Yelchin, Bérénice Marlohe, Frank Langella e Glenn Close. Vincitore del Golden Globe e quattro volte candidato all'Emmy, i suoi precedenti lavori come sceneggiatore hanno incluso le serie tv Innamorati Pazzi e Mad Men e i film Appuntamento da sogno! (2004) e Quando tutto cambia (2008). Attualmente Levin è produttore esecutivo, sceneggiatore e regista della serie tv comedy Survivor's Remorse.