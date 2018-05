Destination Wedding: trailer della commedia romantica con Keanu Reeves e Winona Ryder

giovedì 17 maggio 2018

Destination Wedding: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia romantica con Keanu Reeves e Winona Ryder nei cinema americani il 24 agosto 2018.

Keanu Reeves e Winona Ryder protagonisti di una nuova commedia romantica nel primo trailer di Destination Wedding. Il film racconta "la storia di due infelici e sgraditi ospiti di nozze, Lindsay e Frank, che sviluppano un reciproco affetto nonostante loro stessi".

Il trailer introduce il cinico e sarcastico Frank di Keanu Reeves contrapposto alla Lindsay di Winona Ryder, che cinica non lo è ed prova ancora ad avere una visione ottimista del mondo nonostante abbia avuto una buona dose di problemi. Destination Wedding è diretto dallo sceneggiatore Victor Levin che ha lavorato come sceneggiatore e produttore in serie tv come Mad About You e Mad Men. Levin ha parlato dell'entusiasmo di poter dirigere Reeves e Ryder essendo un fan di lunga data della coppia di attori.

Come fan, ho un amore di lunga data per entrambi e per il loro lavoro, quindi è davvero bello vederli di nuovo insieme e, come regista, ho il vantaggio che si conoscono da così tanto tempo da avere insieme una superba chimica naturale, che è così importante per una storia d'amore.

Sia Keanu Reeves che Winona Ryder hanno dato un nuovo slancio alle loro carriere negli ultimi anni. La Ryder è tornata al successo grazie alla serie tv Stranger Things di Netflix che attualmente sta girando la terza stagione, mentre Reeves ha avuto grande fortuna con il franchise di John Wick, che ha appena iniziato la produzione del suo terzo e ultimo capitolo.

Victor Levin ha parlato un po' di quanto sia stato meraviglioso lavorare con entrambi sul set.

Keanu e Winona sono star per un motivo. Hanno un talento e un'abilità enormi e lavorano sodo, ma mantengono tutto anche divertente. Hanno provato i loro dialoghi insieme, si sono aiutati a vicenda, hanno fatto ridere tutti, erano deliziosi. Il film riguarda i loro personaggi e il potere curativo dell'amore e delle risate.

Oltre ad aver interpretato il Dracula di Francis Ford Coppola, la coppia ha recitato insieme anche in A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare del 2006 e La vita segreta della signora Lee del 2009. Destination Wedding debutta nei cinema americani il 24 agosto 2018.

'90s Heaven! See Winona Ryder and Keanu Reeves' Meet Cute in First Trailer for "Destination Wedding"





Destination Wedding: Keanu Reeves e Winona Ryder protagonisti della commedia romantica di Victor Levin

2 settembre 2017

Keanu Reeves (La trilogia Matrix, John Wick, John Wick 2) e la vincitrice del Golden Globe Winona Ryder (Ragazze interrotte, Stranger Things) saranno protagonisti della commedia romantica Destination Wedding di Victor Levin (5 to 7), da una sceneggiatura originale dello stesso Levin.

Destination Wedding racconta la storia di due infelici e sgradevoli invitati ad un matrimonio, entrambi coinvolti forzosamente in questa cerimonia, che sviluppano un affetto reciproco malgrado le loro intenzioni. Sui sentimenti della coppia influirà un passato fatto di scelte sbagliate e l'unica cosa che rimarrà ad entrambi sarà fidarsi l'uno dell'altro...senza riserve.

Reeves e la Ryder hanno recitato insieme nel Dracula di Bram Stoker (1992) di Francis Ford Coppola e in A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare (2006) di Richard Linklater. Più di recente Reeves ha ripreso il suo ruolo di super-killer in John Wick 2 e ha ricevuto ottime critiche per il suo ruolo in Fino all'osso di Marti Noxon (2017) andato in onda su Netflix il mese scorso. La Ryder è stata lodato per la sua performance nella serie tv Stranger Things di Netflix che le ha fruttato una nomination ai Golden Globe e ai Screen Actors Guild per il ruolo di Joyce Byers. Stranger Things 2 debutterà su Netflix il 27 ottobre.

Il debutto alla regia di Levin, 5 to 7 (2015), era interpretato da Anton Yelchin, Bérénice Marlohe, Frank Langella e Glenn Close. Vincitore del Golden Globe e quattro volte candidato all'Emmy, i suoi precedenti lavori come sceneggiatore hanno incluso le serie tv Innamorati Pazzi e Mad Men e i film Appuntamento da sogno! (2004) e Quando tutto cambia (2008). Attualmente Levin è produttore esecutivo, sceneggiatore e regista della serie tv comedy Survivor's Remorse.