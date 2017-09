Star Wars: nuova action figure di Anakin Skywalker nel prequel "Episodio III - La vendetta dei Sith"

Di Pietro Ferraro sabato 2 settembre 2017

Hot Toys annuncia l'action-doll di Anakin Skywalker in "Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith".

Giocando un ruolo fondamentale e decisivo nella galassia di Star Wars, Anakin Skywalker ha avuto il potenziale per diventare uno dei Jedi più potenti mai esistiti e per molti ha rappresentato il profetizzato prescelto che avrebbe portato l'equilibrio nella Forza. Pur essendo un eroe delle Guerre dei Cloni, l'impazienza, la paura di non essere all'altezza e il desiderio di vendetta di Anakin sarebbero stati la sua rovina e lo avrebbero condotto verso il Lato oscuro.

Hot Toys annuncia una nuova spettacolare action-doll in scala 1/6 ispirata all'Anakin Skywalker di Star Wars: Episodio III - La vendetta del Sith.

La figure (31 cm per oltre 30 punti di articolazioni) basata sulle fattezze dell'attore Hayden Christensen, dispone di un abito Jedi meticolosamente personalizzato, un braccio destro meccanico intercambiabile, un set di 8 mani intercambiabili, una spada laser blu illumitata a LED e una seconda spada laser rossa del Conte Dooku.

Il costume è composto da una tunica marrone, una tunica in pelle marrone scuro, un abito Jedi color marrone, una cintura in pelle marrone scuro, un paio di pantaloni marroni e un paio di stivali di pelle marrone scuro. La figure è completata da una base appositamente progettata munita di targhetta personaggio e logo Star Wars.

Trovate la nuova figure di Anakin Skywalker a questo LINK.