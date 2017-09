Stasera in tv: "The Captive - Scomparsa" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 3 settembre 2017

Rai 3 stasera propone "The Captive - Scomparsa", film thriller del 2014 diretto da Atom Egoyan e interpretato da Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson e Mireille Enos.





Cast e personaggi

Ryan Reynolds: Matthew

Scott Speedman: Jeffrey

Rosario Dawson: Nicole

Mireille Enos: Tina

Kevin Durand: Mika

Alexia Fast: Cassandra

Bruce Greenwood: Vince

Brendan Gall: Teddy

Peyton Kennedy: Cassandra bambina

Aaron Poole: Mike

Jason Blicker: Sam





Trama e recensione

Matthew (Ryan Reynolds) è il padre di Cass, una bambina rapita di cui si sono perse le tracce. Otto anni dopo quel tragico giorno, una serie di inquietanti indizi portano Matthew a credere che la figlia, ormai diciassettenne, sia ancora viva. In una terrificante corsa contro il tempo, Matthew, i detective e anche la stessa Cass dovranno svolgere ognuno la loro parte per far sì che si chiarisca il mistero della scomparsa e si ponga fine alla prigionia.

