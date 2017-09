Nightwatch: Spike Lee alla regia dello spin-off di Spider-Man?

Di Pietro Ferraro domenica 3 settembre 2017

Sony starebbe pensando ad uno spin-off di Nightwatch diretto da Spike Lee.

L'Universo Marvel di Sony sta ampliandosi con l'aggiunta dello spin-off Nightwatch con la poteziale regia di Spike Lee. Il team di sviluppo di Sony è in piena attività in questo momento con il film di Venom con Tom Hardy che si prepara per la produzione e proseguono collloqui per film su Silver Sable, Black Cat, Kraven e Mysterio. Si era vociferato di un'apparizione di Nightwatch nel recente reboot Spider-Man: Homecoming, ma non è accaduto e ora sono iniziate speculazioni su un suo potenziale film in solitaria.

Secondo quanto riferisce Jeff Sneider, conduttore di Meet the Movie Press, una sceneggiatura per Nightwatch sarebbe in fase di scrittura per mano di Edward Ricourt (Now You See Me). Sneider si è detto "molto sicuro" di questa notizia e ha rivelato anche che Sony starebbe guardando a Spike Lee (Summer of Sam) per dirigere il progetto. Sneider dice che attualmente la voce di Lee è molto più di un rumor.

Anche se Sneider dice di avere "molto fiducia" nelle sue fonti, restano comunque fonti non ufficiali e quindi questo aggiornamento è da considerarsi un rumor a tutti gli effetti. A prescindere dalle voci, un film su Nightwatch è qualcosa che i fan di Marvel hanno chiesto per anni e sarebbe una storia degna di essere raccontata sul grande schermo, anche se non bisogna dimenticare che parliamo di un personaggio realtivamente sconosciuto al di fuori della sfera dei fumetti.

Kevin Trench, noto come Nightwatch, è un medico che ha assistito alla morte di un uomo in costume che combatteva alcuni terroristi armati di dispositivi di occultamento. Tolta la maschera all'uomo, Trench scoprirà che si trattava di una versione più vecchia di se stesso. Il personaggio è apparso per la prima volta nel febbraio 1993 nell'albo "Web of Spider-Man #97". Il resto della storia di Nightwatch lo conduce verso il suo destino mentre indaga sulle origini del costume. Nel frattempo combatte criminali come la banda "Maximum Carnage", che seminano il caos a New York mettendo in pericolo civili innocenti insieme ad altri supercattivi come Venom e Cardiac. Nightwatch ha fruito di molti alleati durante le sue battaglie, tra cui Captain America, Black Cat, Deathlok e Firestar. Nightwatch si è scontrato con diversi nemici "occultati" scoprendo che la loro tecnologia si fondeva e rafforzava il suo costume. E' possibile che prima di avere un film tutto suo, Nightwatch possa venire introdotto al pubblico nel film di Venom diretto da Ruben Fleischer.