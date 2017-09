Box Office, Cattivissimo Me 3 vola oltre il miliardo di dollari worldwide

Di Federico Boni giovedì 7 settembre 2017

Dopo i Minions anche Cattivissimo Me 3 vola oltre il miliardo di dollari worldwide.

Tutto merito dell'Italia, potremmo dire. Cattivissimo Me 3 diventerà nelle prossime ore il 31esimo film della storia del cinema ad abbattere il muro del miliardo di dollari incassati in tutto il mondo (ad oggi 998,244,406 $), ovviamente inflazione esclusa. Traguardo raggiunto grazie anche al tardivo boom tricolore, con oltre 12 milioni di euro incassati in due settimane appena.

Costato 80 milioni di dollari, il titolo Illumination ne ha raccolti 259 negli States e ben altri 739,332,666 all'estero (60 dei quali solo in Giappone e 158 in Cina), arrivando così ad abbattere quel traguardo fino ad oggi raggiunto da 5 cartoni animati. Frozen, primatista assoluto, Minions, spin-off proprio della saga capitanata da Gru, Toy Story 3, Alla Ricerca di Dory e Zootropolis. Dietro i 4 film Disney/Pixar solo la Illumination, per una saga riuscita a far sempre meglio, capitolo dopo capitolo. 543.1 milioni di dollari incassati in tutto il mondo con il primo Cattivissimo Me, 970.8 con il secondo ed ora 1 miliardo con il 3°. Davanti a tutti, inarrivabili, Minions a quota 1,159,398,397 dollari. Per lo studios, che nel 2016 aveva incassato 875.5 milioni di dollari con Pets ed altri 632.4 con Sing, l'ennesimo trionfo.

In questo 2017 si tratta del 3° film miliardario, dopo La Bella e la Bestia e Fast and Furious 8. Il 19esimo degli ultimi 5 anni.

Club del miliardo Film

1 - Avatar - $2,788.0 - 2009

2 - Titanic - $2,186.8 - 1997^

3 - Star Wars: The Force Awakens - $2,066.4 - 2015

4 - Jurassic World - $1,670.4 - 2015

5 - Marvel's The Avengers - $1,519.6 - 2012

6 - Furious 7 - $1,516.0 - 2015

7 - Avengers: Age of Ultron - $1,405.4 - 2015

8 - Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 - $1,341.5 - 2011

9 - Frozen - $1,276.5 - 2013

10 - La Bella e la Bestia - $1,262.8 - 2017

11 - Fast and Furious 8 - $1,238.8 - 2017

12 - Iron Man 3 - $1,215.4 - 2013

13 - Minions - $1,159.4 - 2015

14 - Captain America: Civil War - $1,153.3 - 2016

15 - Transformers: Dark of the Moon - $1,123.8 - 2011

16 - Il signore degli Anelli: il ritorno del Re - $1,119.9 - 2003

17 - Skyfall - $1,108.6 - 2012

18 - Transformers: Age of Extinction - $1,104.1 - 2014

19 - The Dark Knight Rises - $1,084.9 - 2012

20 - Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma - $1,066.2 - 2006

21 - Toy Story 3 - $1,063.2 - 2010

22 - Rogue One: A Star Wars Story - $1,056.1 - 2016

23 - Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare - $1,045.7 - 2011

24 - Jurassic Park - $1,029.2 - 1993

25 - Alla Ricerca di Dory - $1,027.9 - 2016

26 - Star Wars: Episode I - $1,027.0 - 1999

27 - Alice in Wonderland - $1,025.5 - 2010

28 - Zootropolis - $1,023.8 - 2016

29 - Lo Hobbit - $1,021.1 - 2012

30 - Il Cavaliere Oscuro - $1,004.6 - 2008

31 - Cattivissimo Me 3 - 1 miliardo - 2017