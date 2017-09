Stasera in tv "Professore per amore" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 4 settembre 2017

Rai 1 stasera propone Professore per amore (The Rewrite), commedia romantica del 2014 diretta da Marc Lawrence e interpretata da Hugh Grant, Marisa Tomei, Bella Heathcote, Allison Janney e J. K. Simmons.





Cast e personaggi

Hugh Grant: Keith Michaels

Marisa Tomei: Holly Carpenter

Bella Heathcote: Karen

Allison Janney: Mary Weldon

J. K. Simmons: Dr. Lerner

Chris Elliott: Jim

Caroline Aaron: Ellen

Aja Naomi King: Rosa

Doppiatori italiani

Luca Ward: Keith Michaels

Ilaria Stagni: Holly Carpenter

Gemma Donati: Karen

Paola Giannetti: Mary Weldon

Gerolamo Alchieri: Dr. Lerner

Luca Dal Fabbro: Jim

Sonia Scotti: Ellen





La trama

Alla fine degli anni ‘90 lo sceneggiatore Keith Michaels (Hugh Grant) era all’apice della fama: autore di un film di successo che gli era valso l’Oscar, una bellissima moglie, un figlio, un grande senso dell’umorismo e un fascino tutto British. Quindici anni dopo Keith, sulla soglia dei 50, non scrive da tempo, è divorziato, sull’orlo del lastrico. Lontano da Hollywood, si trasferisce per tenere un corso di sceneggiatura in un’università fuori New York, a Binghamton. L’idea di insegnare e di lasciare la città non lo alletta per nulla, ma spera di racimolare un po’ di soldi e riacquistare un po’ di autostima, magari seducendo qualche giovane studentessa. Mai e poi mai avrebbe immaginato di incontrare una donna, madre single, che cambierà la sua vita e, soprattutto, di appassionarsi così tanto all’insegnamento, che si rivelerà una vera e propria seconda chance per diventare un uomo migliore.





Il nostro commento

Il regista Marc Lawrence torna a dirigere Hugh Grant dopo i godibili Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi e Scrivimi una canzone e il pessimo Che fine hanno fatto i Morgan?. Stavolta ad affiancare Grant troviamo la graziosa Marisa Tomei, con i due attori sfoggiano una buona chimica su schermo, riuscendo ad evitare le fisiologiche melensaggini tipiche del genere, con Grant che rispolvera quell'irresistibile mix di cinismo e fascino sornione che lo ha reso famoso. Professore per amore aka The Rewrite si dimostra una comedy godibile con due protagonisti in parte che scorre via senza guizzi di sorta, ma riuscendo a non rendersi invisa a chi non ama particolarmente il genere.





Curiosità



La scena in cui il personaggio di Hugh Grant si guarda in un video su Internet è il vero discorso di accettazione di Hugh Grant del 1995, quando ha vinto il Golden Globe come miglior attore in una commedia / musical per Quattro matrimoni e un funerale (1994) .



Le parti del film sono state girate a Binghamton, NY e dintorni e nella vicina Università di Binghamton. Questo perché il regista Marc Lawrence si è laureato in quell'università e ha espresso un grande amore per la scuola e la sua esperienza. Alcune parti del film sono in realtà basate sulla sua stessa esperienza da studente.



Il regista Marc Lawrence ha lavorato con Hugh Grant anche in Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi (2002), Scrivimi una canzone (2007) e Che fine hanno fatto i Morgan? (2009).



La giostra che appare nel film è lo stessa giostra che si può vedere in Now You See Me (2013).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Clyde Lawrence (con musiche addizionali di Cody Fitzgerald).

(con musiche addizionali di Cody Fitzgerald).

Lawrence alla sua prima colonna sonora per un lungometraggio cinematografico aveva già collaborato in precedenza con il regista Marc Lwrence scrivendo brani per le colonne sonore di Scrivimi una canzone e Che fine hanno fatto i Morgan?.



TRACK LISTINGS:

1. Paradise Misplaced: Intro - Clyde Lawrence

2. Binghamton Bound - Clyde Lawrence

3. Don't Wait Too Long - Madeleine Peyroux

4. Campus - Clyde Lawrence

5. Folded Out - Stolen Jars

6. Reading Scripts - Clyde Lawrence

7. Meetings - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

8. Porch - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

9. Mark Funkerberg - Clyde Lawrence

10. Austen - Clyde Lawrence

11. Walking - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

12. Perks - Clyde Lawrence

13. Since I Fell for You - Vince Guaraldi

14. Mid-Term - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

15. If It Weren't for the Boys - Clyde Lawrence

16. Paradise Misplaced: Calling Alex - Clyde Lawrence

17. Paradise Misplaced: Hospital - Clyde Lawrence

18. L.A. Bound? - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

19. Manhattan Bound - Clyde Lawrence

20. Returning - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

21. Carousel - Clyde Lawrence

22. Consequences - Clyde Lawrence

23. Staying - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

24. So Damn Fast - Clyde Lawrence

25. Solstice - Clyde Lawrence

26. Paradise Misplaced: Final - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

27. Third Act - Clyde Lawrence & Cody Fitzgerald

28. One More Time - Clyde Lawrence

29. Paradise Misplaced - Clyde Lawrence