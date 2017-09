Vita da giungla: alla riscossa! - Il Film: trailer italiano del film d'animazione basato sulla serie tv francese

Di Pietro Ferraro lunedì 4 settembre 2017

Vita da giungla: alla riscossa! - Il Film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di David Alaux e Eric Tosti nei cinema italiani dal 19 ottobre 2017.

Il 19 ottobre Eagle Pictures porta nei cinema italiani il lungometraggio d'animazione Vita da Giungla: Alla riscossa! – Il Film di David Alaux e Eric Tosti.

Ispirato alla serie televisiva animata dedicata al pubblico prescolare francese Vita da giungla: alla riscossa! del 2011, andata in onda in 180 paesi in tutto il mondo tra l'Italia (sul canale Rai Yoyo) e vincitrice di numerosi premi, arriva nei cinema italiani il film di animazione che ha per protagonista il variopinto gruppo di animali già conosciuto nella nota serie animata e che si prodiga per combattere l'ingiustizia e proteggere tutti gli abitanti della Giungla.

Tra i personaggi principali del film troviamo il pinguino Maurice. Adottato e cresciuto da un’affettuosa tigre, Maurice è convinto di essere lui stesso una tigre e passa il suo tempo a cacciare, a ri-dipingersi le strisce da tigre dipinte sul suo corpo e ad insegnare al suo figlio adottivo, Junior il Pesce Tigre, le sue speciali e infallibili tecniche di caccia. Ad aiutare Maurice in questa nuova avventura cinematografica ci saranno anche la pipistrellina Batricia, il brontolone tarsio Gilbert, il gorilla gentile Miguel, l’affiatata coppia di rospi composta da Al e Bob e il facocero canterino Fred.





Tratto dalla popolarissima serie di animazione che spopola in tutto il mondo (in Italia in onda su Rai Yo-Yo), Vita da Giungla: alla Riscossa! – Il Film segue le peripezie di Maurice, un testardo pinguino convinto di essere figlio di una tigre, e dei suoi simpatici amici della giungla. Un po’ Madagascar e un po’ L’Era Glaciale, questo film per famiglie invaderà l’Italia anche grazie alla miriade di prodotti con cui Giochi Preziosi inonderà il back-to school.