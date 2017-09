Venezia 2017, Nobili Bugie: trailer del film di Antonio Pisu con Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini

Di Pietro Ferraro lunedì 4 settembre 2017

Nobili Bugie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Antonio Pisu con Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini.

Genoma Films ha reso disponibili trailer, foto e locandina ufficiali di Nobili Bugie, l'opera prima del regista Antonio Pisu interpretata da Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Raffaele Pisu e Ivano Marescotti.

1944. Italia. Sui colli Bolognesi, una famiglia di nobili decaduti sopravvive al proprio declino economico nell’unico luogo che ancora possiede: la tenuta di Villa La Quiete. Il Duca Pier Donato Martellini e la Duchessa Romola Valli, stanchi e avviliti, se ne fregano della guerra e risiedono nel loro podere con la servitù ormai ridotta ai minimi termini. Come se non bastasse devono prendersi cura del figlio Jean-Jacques, immaturo cinquantenne che passa le sue giornate a comporre poesie dedicate al Bologna FC. La soluzione a tutti i problemi si presenta alla villa in un pomeriggio qualsiasi; un uomo e due donne in fuga, chiedono loro rifugio; sono ebrei, disposti a pagare con un lingotto d’oro ogni mese di permanenza. La Duchessa, dopo aver accettato, fa di tutto per sedare sul nascere ogni tentativo della servitù e del marito di rubare il tesoro agli ospiti ed ordina di aspettare che la famiglia di “rifugiati” mantenga la promessa e doni più lingotti possibili al fine di dar la possibilità di riacquistare i loro averi impegnati. I lingotti aumentano e proprio nel momento in cui il Duca e la Duchessa intravedono finalmente una rinascita nobiliare, la guerra finisce. Terrorizzati dalla possibilità di perdere l’unica fonte di guadagno organizzano rocamboleschi escamotage, pantomime e sotterfugi per fingere che il conflitto non sia ancora finito sino a quando un uomo che i rifugiati conoscono bene si presenta nella Tenuta e cambierà le carte in tavola.

Dopo il passaggio all’ultimo Marchè del Festival di Cannes, al Biografilm Festival di Bologna e a numerose rassegne cinematografiche, la black comedy in costume di Antonio Pisu è approdata al Festival del Cinema di Venezia dove Claudia Cardinale è è stata insignita del prestigioso Premio alla Carriera firmato "Kinéo – Diamanti al Cinema", riconoscimento dovuto a un’interprete femminile simbolo del cinema italiano e l’Associazione culturale Kinéo ha premiato Antonio Pisu e il cast del film con il "Premio Kinéo alla Miglior Opera Prima".

Il cast di Nobili Bugie è completato da Tiziana Foschi, Federico Tolardo, Gaia Bottazzi, Silvia Traversi, Carlotta Miti, Eraldo Turra, Luciano Manzalini, Leo Mantovani, Romano Treré, Tita Ruggeri e Franco Colomba.