Aliens Ate My Homework: William Shatner nel film basato sui libri di Bruce Coville

Di Pietro Ferraro lunedì 4 settembre 2017

William Shatner sarà protagonista di un adattamento cinematografico del libro per ragazzi "Aliens Ate My Homework".

William Shatner ha ufficializzato il suo casting in Aliens Ate My Homework, adattamento cinematografico dei libri per ragazzi di Bruce Coville. Conosciuto per aver interpretato il capitano James T. Kirk nell'originale serie tv Star Trek e i successivi lungometraggi, l'86enne Shatner è una vera leggenda di Hollywood. L'attore è apparso in oltre 240 film e spettacoli televisivi e nonostante la sua età avanzata, l'ex Denny Crane di Boston Legal non sembra voler rallentare.

L'ultimo progetto di Shatner è un adattamento del libro "Aliens Ate My Homework", primo di quattro romanzi pubblicati dal prolifico autore Bruce Coville che ha scritto più di 100 libri, di consueto ascrivibili nei generi fantascienza, fantasy e horror. Aliens Ate My Homework è stato pubblicato originariamente nel 1993.

La notizia del coinvolgimento di Shatner in Aliens Ate My Homework è stato rivelato dallo stesso Shatner in un video recentemente pubblicato da Universal Pictures Home Entertainment, che potete vedere in apertura di articolo. Shatner interpreterà Phil, una pianta aliena parlante e che fa squadra con un ragazzo di 12 anni per evitare la distruzione del pianeta. Come Shatner dice nel video, Phil è pronto a andare dove nessuna pianta parlante è mai stata prima.

Aliens Ate My Homework arriverà direttamente in home video nel 2018, ma per il momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale. Oltre a Shatner, altri membri del cast sono Dan Payne (Star Trek Beyond), Kirsten Robek (Hell on Wheels), Tristan Risk (American Mary) e Alex Zahara (The Man in the High Castle). Il giovane attore Jayden Grieg (The Strain) interpreta Rod Albright, il già citato ragazzo di 12 anni e personaggio "umano" al centro della serie di libri.