Renegades - Commando D'Assalto: trailer italiano dell'action-thriller con JK Simmons

Di Pietro Ferraro lunedì 4 settembre 2017

M2 Pictures ha reso disponibili trailer italiano e locandina di Renegades – Commando d’assalto, l'action thriller con Navy Seals in arrivo nei cinema italiani il 5 ottobre.

Il film scritto da Luc Besson e Richard Wenk (Jack Reacher: Punto di non ritorno, I Magnifici 7) e diretto dal regista Steven Quale (Into The Storm, Final Destination 5) arriva dagli stessi produttori della trilogia di Taken e degli action-thriller The Equalizer – Il vendicatore e Lucy.

Renegades – Commando d’assalto vede come protagonisti Sullivan Stapleton (300 - L'alba di un impero, Gangster Squad) e J.K. Simmons (Justice League, Whiplash) al comando di un gruppo di temerari Navy Seals alle prese con una missione impossibile.





Un team di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, viene a sapere di un tesoro d’inestimabile valore nascosto dai nazisti sul fondo di un lago locale e rimasto lì per decenni. Decisi a recuperarlo e restituirlo alla popolazione, il gruppo s’imbarca in una difficile missione non autorizzata. Ma scoperti dal nemico, i Seals avranno una sola notte per cercare di portare a termine la complessa operazione.

Il cast è completato Sylvia Hoeks, Ewen Bremner, Dimitri Leonidas, Charlie Bewley, Diarmaid Murtagh, Clemens Schick, Joshua Henry, Slavko Sobin, Petra Vukelic e Artjom Gilz.