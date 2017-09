Box Office Italia, Cattivissimo Me 3 batte anche Dunkirk

Di Federico Boni lunedì 4 settembre 2017

Dunkirk battuto all'esordio dal ciclone Cattivissimo Me 3.

Innarrestabile Gru. Ormai arrivato ad un passo dal miliardo di dollari worldwide, Cattivissimo Me 3 ha nuovamente sbancato il box office italiano dopo l'ottimo esordio del weekend scorso. Altri 3.610.104 euro in 72 ore per la pellicola Universal, così arrivata ad un totale di 11.237.946 euro ed 1.711.253 ticket staccati. Sconfitto al debutto Dunkirk di Christopher Nolan.

2.961.641 euro in 4 giorni per la pellicola Warner, riuscita a calamitare 411.889 spettatori in 96 ore. Superata la partenza di Interstellar, nel 2014 esordiente con 2.894.000 euro, così come quella di Inception, nel 2010 debuttante con 2.635.000 euro. Bene in 3° posizione e ormai ad un passo dal milione Overdrive, seguito dai 776.181 euro di Amityville: il Risveglio, dal 1.603.328 euro di Atomica Bionda, dai 214.000 euro di Open Water 3 - Cage Dive e dai 3.3 milioni di euro di Annabelle 2: Creation. Chiusura di chart con i 2.1 milioni de La Torre Nera, i 108.000 euro di Un profilo per due e i 60.000 euro di Easy - Un viaggio facile facile.

Weekend di novità pronto a partire mercoledì, quello in arrivo, grazie alle uscite di Dove cadono le ombre, In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi, Fottute, Miss Sloane, All Eyez On Me, The Devil's Candy, The Teacher, La fratellanza, L'ordine delle cose, Il colore nascosto delle cose e Baby Driver - Il genio della fuga.