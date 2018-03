Skyscraper: trailer italiano e poster del film con The Rock

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 marzo 2018

Skyscraper: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con The Rock nei cinema italiani dal 19 luglio 2018.

Il 19 luglio arriva nei cinema italiani Skyscraper, l'action-thriler con protagonista Dwayne Johnson. Il trailer di Skyscraper è tutto ciò che ci si aspetta da un film d'azione con "The Rock" che per i fan resta una garanzia.

La star mondiale Dwayne Johnson guida il cast di Skyscraper nei panni di Will Ford, un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell'FBI e veterano americano di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all'interno dell'edificio in fiamme.

Johnson è reduce dal flop di Baywatch, dall'enorme successo di Jumanji: Benvenuti nella giungla che ha incassato oltre 940 milioni di dollari nel mondo e lo vedremo il 12 aprile in Rampage - Furia animale.

Il cast di Skyscraper è completato da Neve Campbell, Pablo Schreiber, Byron Mann, Hannah Quinlivan, Noah Taylor, Roland Møller e Chin Han .

Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), il nuovo thriller d'azione è prodotto da Beau Flynn (San Andreas, Baywatch), Johnson, Thurber e Hiram Garcia (San Andreas, Una spia e mezzo).





Skyscraper: foto e video dal set con The Rock

Dwayne Johnson è una delle star più attive sui social media, l'attore utilizza spesso Twitter e Instagram per fornire aggiornamenti ai suoi fan sui suoi progetti, una tradizione che continua con un nuovo video e una foto dal set del suo nuovo film d'azione Skyscraper.

Ecco cosa ha detto The Rock sulla sua foto dal set, che è stata scattata durante la terza settimana di riprese di questo thriller d'azione.

Sanguinante e pesto con il mio regista Rawson Thurber in una pausa tra le riprese. SETTIMANA 3 completata del nostro thriller d'azione #SKYSCRAPER. Questo è il mio secondo film con Rawson e metto la mia fiducia nelle sue mani. Un ragazzo molto intelligente, ambizioso, estremamente concentrato e metodico che vuole offrire una pellicola mozzafiato ed epica per i fan. La nostra storia si svolge in Cina, nell'attico del grattacielo più alto del mondo...in fiamme. Altri dettagli saranno forniti più avanti. Fino ad allora SETTIMANA 3 completata e augurateci in bocca al lupo. #JohnsonThurber #SKYSCRAPER.

Questo progetto è stato messo insieme piuttosto velocemente con Legendary che si è aggiudicata una battaglia di offerte per il progetto lo scorso maggio, con Dwayne Johnson e il regista di Una spia e mezzo Rawson Thurber saliti a bordo in tempi brevissimi. Universal e Legendary hanno fissato una data di uscita di Skyscraper al 13 luglio 2018, mettendo il film contro Hotel Transylvania 3 er lo spin-off horror The Nun. The Rock ha condiviso anche un video dal set su Instagram accompagnato dal seguente messaggio.

L'una del mattino. Sul set di #SKYSCRAPER. Solo qualche minuto fa stavo scalando l'edificio più alto del mondo in quella che sarà la scena di stunt più folle e mozzafiato nel nostro film. Il nostro direttore della fotografia Robert Elswit ha vinto un Oscar per uno dei miei film preferiti, Il petroliere. Il tipo sa come calmare un set prima che si scateni l'inferno... con la bellissima musica jazz dell'iconico Sonny Collins come sottofondo. Potrei essere un po' pazzo, ma mi impedisce di andare fuori di testa. #CalmBeforeTheChaos #ALittleSonnyCollins #SKYSCRAPER #HongKong.

Dwayne Johnson ha rivelato a marzo che la storia si concentra sul grattacielo più alto del mondo, con vite in pericolo quando scoppia un incendio. Il personaggio di The Rock è stato descritto come "un reduce di guerra ed ex leader di una squadra recupero ostaggi dell'FBI". The Rock sarà affiancato da Neve Campbell e Pablo Schreiber, con il cast di supporto completato da Chin Han, Roland Moller e Byron Mann.











