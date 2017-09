Pirati dei Caraibi 5: replica in scala ufficiale della "Perla Nera"

Di Pietro Ferraro martedì 5 settembre 2017

Dal sequel "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" una replica in scala ufficiale del leggendario vascello "Perla Nera".

La Perla Nera è il leggendario vascello della saga Pirati dei Caraibi che ha fatto la sua prima comparsa in La maledizione della prima luna al comando di Capitan Barbossa. Nel terzo film della saga Will Turner vuole impossessarsi della Perla Nera per liberare il padre dalla maledizione dell'Olandese Volante e nel quinto film si racconta che la nave era originariamente un galeone pirata chiamato "Wicked Wench" che partecipò ad una battaglia contro la Silent Mary, la nave del Capitano Armando Salazar, un ufficiale della marina spagnola la cui missione era sterminare tutti i pirati.

L’azienda asiatica Beast Kingdom svela la sua spettacolare versione della Perla Nera, un gioiellino in scala 1: 144 composto da oltre 50 piccole parti incorporate in questa replica di 36 cm di altezza e di lunghezza. la replica è munita di una base diorama che replica l’effetto delle onde. La speciale verniciatura dona allo scafo l'aspetto vissuto di un vascello che ha solcato i sette mari e per non farsi mancare nulla la cabina della nave si illumina per mezzo di led, che illuminano anche 3 lanterne poste a poppa del vascello. La replica è munita di una targhetta in acciaio inossidabile e di un numero di serie che la rende un oggetto da collezione.

Trovate questa spettacolare replica della Perla Nera sul sito ToysLife.