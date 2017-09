Stasera in tv: "Con Air" su Rai 2

Rai 2 stasera propone "Con Air", film d'azione del 1997 diretto da Simon West e interpretato da Nicolas Cage, John Cusack, Steve Buscemi e John Malkovich.





Cast e personaggi

Nicolas Cage: Cameron Poe

John Malkovich: Cyrus Grissom

John Cusack: Vince Larkin

Ving Rhames: Nathan Jones

Mykelti Williamson: Mike "Bimbo" O'Dell

Rachel Ticotin: Sally Bishop

Danny Trejo: Johnny 23

Monica Potter: Tricia Poe

Colm Meaney: Duncan Malloy

Steve Buscemi: Garland Greene

Jesse Borrego: Francisco Cindino

M.C. Gainey: Scalpo

Nick Chinlund: Billy Bedlam

Dave Chappelle: Flipper (Pinball)

Renoly Santiago: Sally (detenuto effemminato)

Brendan Kelly: Conrad

Conrad Goode: Vichingo

Pete Antico: Guardia Garner

Steve Eastin: Guardia Falzon

Landry Allbright: Casey Poe

José Zúñiga: Willie Sims (agente DEA)

Joey Miyashima: Tecnico

Doug Hutchison: Donald

Angela Featherstone: Ginny

David Ramsey: Londell

Kevin Gage: Billy Joe

Don Charles McGovern: Smoke

Dennis Burkley: Dale

Chris Ellis: Ufficiale Grant

Fredric Lehne: Pilota

John Diehl: Avvocato di Poe

Don S. Davis: Automobilista

Dabbs Greer: Vecchio sotto il camion

Thomas Rosales: Uomo di Cindino

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Cameron Poe

Luca Biagini: Cyrus Grissom

Massimo Corvo: Nathan "Cane Pazzo" Jones

Oreste Baldini: Vince Larkin

Carlo Valli: Duncan Malloy

Stefano Mondini: Mike "Bimbo" O'Dell

Luca Dal Fabbro: Garland Greene

Giorgio Favretto: Scalpo

Ennio Coltorti: Billy Bedlam

Luigi Ferraro: Pinball

Saverio Moriones: Johhny 23

Fabrizio Vidale: Conrad

Stefano Onofri: Sally (detenuto effemminato)

Cinzia De Carolis: Sally Bishop

Roberto Draghetti: Pilota

Manfredi Aliquò: Guardia Garner

Enrico Di Troia: Willie Sims





La trama

Cameron Poe (Nicolas Cage) è un ranger dell’esercito, un soldato addestrato e pluridecorato che per difendere la moglie in attesa di un bambino e se stesso, uccide un tampinatore da bar troppo insistente e violento. Visti i suoi precedenti nell’esercito e la sua abilità con armi e difesa personale, il giudice rigetta la legittima difesa e lo condanna a scontare otto anni in un carcere di massima sicurezza.

Cameron durante la detenzione decide volontariamente di non vedere la sua bambina, la vedrà una volta scontata l’intera pena lontano da sbarre e secondini, intanto la premurosa moglie gli permette di vederla crescere spedendogli periodicamente foto e lettere con cui Poe riesce a superare indenne l’isolamento e la lontananza dai suoi cari.

Giunto il momento di tornare a casa Poe si ritrova imbarcato sul Con-Air, aereo cargo utilizzato per il trasporto di detenuti, con la "crème" della criminalità deviata e un detenuto molto speciale, il famigerato Cyrus "Vaiolo" Grissom (John Malkovich).

Sarà proprio Grissom con l’aiuto di un altro paio di detenuti a dirottare l’aereo per una spettacolare evasione in volo, e mentre a terra l’agente Vince Larkin (John Cusack) cerca di porre rimedio al disastro, sul cargo Poe dovrà sopravvivere e fingersi alleato degli evasi, mentre escogita un piano per salvarsi la pelle.





Il nostro commento

Tipica produzione "made in Bruckheimer", già dai titoli di testa, atmosfera e colonna sonora portano in calce al firma del re degli action ultrapatinati. In mano al collega Michael Bay il film avrebbe preso sicuramente una piega più seriosa, invece il regista Simon West (La figlia del generale), gran mestierante, cerca la strada dell’ironia esagerando in tutto, a cominciare da un Nicolas Cage improbabile eroe action con canotta e fluente chioma, sino ai villain di lusso John Malkovich e Steve Buscemi, la scelta di due attori così versatili aiuta la messinscena e accentua lo humour di tutta l’operazione.

Fracassone oltre ogni limite, visivamente intrigante e oltremodo fumettoso. un "popcorn-action-movie" che ha la fortuna e l’imprevedibiltà di non prendersi mai troppo sul serio, l’atmosfera è quella di un altro action decisamente più "carico", ma sempre molto ironico, il "The Rock" di Michael Bay, e se nel film di Bay era un superbo Sean Connery a fare la differenza, qui ci pensa Malkovich a dare un "tono" a tutta l’operazione.

Con Air è vivamente sconsigliato a chi non ama l’action a tutto tondo, ma anche a chi pecca di senso dell’umorismo, ad entrambe queste categorie potrebbe venire in mente di prendere sul serio un’operazione smaccatamente autoironica, concepita oltre che per intrattenere, anche per dissacrare "rispettosamente" il genere cui si ispira.





Curiosità



Il film ha ricevuto due nomination ai Premi Oscar (Miglior sonoro e Migliore canzone originale).



Per girare il film sono stati utilizzati due aerei Fairchild C-123 Provider. Quello usato per le scene in rullaggio è stato donato all'aeroporto di Wendover e ora è esposto sul raccordo come attrazione turistica. L'altro "Jailbird" in condizioni di volo è stato ceduto ad una compagnia commerciale in Alaska ed è andato distrutto il 1º agosto 2010 in un incidente nel Parco nazionale di Denali.



Con Air viene citato come il film preferito dal protagonista interpretato da Simon Pegg nel film Star System - Se non ci sei non esisti del 2008.



John Cusack non ama questo film a tal punto che rifiuta di riuspondere ad ogni domanda che riguardi la pellicola.



Dave Chappelle ha improvvisato la maggior parte dei suoi dialoghi.



John Malkovich non era felice durante la produzione perché la sceneggiatura veniva riscritta praticamente ogni giorno, e non aveva idea di cosa avrebbe fatto il suo personaggio.



In riferimento al credito "In memoria di Phil Swartz", Phil Swartz è stato uno specialista in effetti rimasto ucciso durante la realizzazione di questo film, quando un aereo di scena è caduto schiacciandolo.



Nicolas Cage si è recato in Alabama per "perfezionare" il suo accento.



(a circa 1h e 35 minuti del film) Le scene di Las Vegas sono state girate presso il leggendario Sands Hotel subito dopo la sua demolizione avvenuta alla fine del 1996. Quando il team di produzione ha saputo delle intenzioni della città di demolire lo storico hotel, hanno immediatamente programmato il posizionamento di diverse macchine da presa per filmare il raro evento, che è ciò che si vede nel film.



La vista di aerei che volavano in formazione e a bassa quota sulla Las Vegas Strip durante le riprese, hanno causato diverse chiamate allarmate alla polizia di Vegas.



Il portachiavi di Colm Meaney ha un comunicatore di Star Trek come ornamento, un riferimento al suo ruolo di Miles O'Brien nelle serie tv Star Trek: The Next Generation (1987) e Star Trek: Deep Space Nine (1993).



Il film è stato ispirato da un articolo di giornale su un aereo che trasporta i detenuti.



Gary Oldman era la prima scelta per il ruolo di Cyrus "Vaiolo" Grissom. Tim Robbins, Ed Harris, William Hurt, Michael Madsen, Robert De Niro, Jack Nicholson, John Travolta, Kevin Bacon, Bruce Willis, Michael Keaton, Alec Baldwin, George Clooney, Richard Dreyfuss, Michael Douglas, Rutger Hauer Anche Gandolfini, Tom Sizemore, Ron Perlman, Sean Penn e Mickey Rourke sono stati tutti considerati per la parte.



Don Simpson odiava il soggetto del film; quando lui e Jerry Bruckheimer hanno concluso il loro lungo partenariato produttivo, Simpson è stato felice di rinunciare a qualsiasi legame con il film, mentre Bruckheimer ha ottenuto luce verde per iniziare le riprese per un'uscita nell'estate 1997.



Lo scrittore Jonathan Hensleigh ha realizzato una nuova riscrittura non accreditata della sceneggiatura.



Robert Downey Jr., Charlie Sheen e Matthew Broderick sono stati considerati per la parte di Vince Larkin.



Sono stati considerati per la parte di Cameron Poe: Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Kurt Russell, Jean Claude Van Damme, Steven Seagal, Dolph Lundgren, Johnny Depp, William Baldwin, Stephen Baldwin, Keanu Reeves, Brad Pitt e Tom Cruise.



Tim Roth era la prima scelta per la parte di Garland Greene.



Il vero servizio di trasporto "Con Air" utilizza tre diversi tipi di aerei: Harker 800, Boeing 737 e SAAB 2000.



La scena in cui si fermano a Carson City è totalmente esagerata, la città non ha mai avuto tempeste di sabbia.



Bruce Willis ha rifiutato la parte di Cyrus Grissom, mentre Tom Sizemore, Willem Dafoe e Mickey Rourke hanno sostenuto un provino per la parte.



Durante l'audizione di Mickey Rourke per il ruolo di Cyrus, l'attore improvvisò tirando fuori un coltello Bowie tagliente come un rasoio, che terrorizzò e impressionò il regista. Sebbene abbastanza impressionato, il regista scelse Malkovich per il ruolo.



Il film costato 75 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 224.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Mancina (Speed, Bad Boys) e Trevor Rabin (Il mistero dei Templari, Nemico Pubblico).

Il compositore Mark Mancina dovette lasciare il progetto a metà della realizzazione delle musiche a causa del suo impegno con il sequel Speed ​​2 - Senza limiti (1997). Trevor Rabin che era a bordo con Mancina per scrivere musica addizionale per il film completò la colonna sonora, condividendo il credito per le musiche originali con Mancina.



La colonna sonora del film include il singolo "How Do I Live" scritta da Diane Warren, interpretata da Trisha Yearwood e candidata ad un Premio Oscar per la Migliore canzone originale. Il brano, originariamente registrato da LeAnn Rimes all'epoca 14enne, ha ricevuto anche una candidatura ai Razzie Awards per la Peggiore canzone.



Una canzone che si può ascoltare più volte durante il film è "Sweet Home Alabama" dei Lynyrd Skynyrd. Curiosamente, durante il dirottamento, viene usato un brano musicale proprio della band che rimase vittima di un incidente aereo. Nel corso del film i detenuti si mettono a festeggiare cantando la canzone e vedendoli Garland Greene commenta: "Quando si dice l'ironia: un branco di idioti che cantano e ballano un motivo reso celebre da un gruppo scomparso in un incidente aereo". Il 20 ottobre 1977 l'aereo su cui viaggavano i Lynyrd Skynyrd si è schiantato (era un modello Convair 240).



TRACK LISTINGS:

1. Con Air Theme

2. Trisha

3. Carson CitY

4. Lear CrasH

5. Lerner Landing

6. Romantic Chaos

7. The Takeover

8. The Discharge

9. Jailbirds

10. Cons Check Out Lerner

11. Poe Saves Cops

12. The Fight

13. Battle In The Boneyard

14. Poe Meets Larkin

15. Bedlam Larkin

16. Fire Truck Chase

17. Overture

