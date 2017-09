Stasera in tv: "Nine Months - Imprevisti d'amore" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 settembre 2017

Rai 3 stasera propone "Nine Months - Imprevisti d'amore", commedia romantica del 1995 diretta da Chris Columbus e interpretato da Hugh Grant, Julianne Moore, Joan Cusack, Jeff Goldblum e Robin Williams.





Cast e personaggi

Hugh Grant: Samuel Faulkner

Julianne Moore: Rebecca Taylor

Tom Arnold: Marty Dwyer

Joan Cusack: Gail Dwyer

Jeff Goldblum: Sean Fletcher

Robin Williams: Dr. Kosewich

Mia Cottet: Lili

Doppiatori italiani

Tonino Accolla: Samuel Faulkner

Alessandra Korompay: Rebecca Taylor

Giorgio Lopez: Marty Dwyer

Silvia Pepitoni: Gail Dwyer

Massimo Corvo: Sean Fletcher

Carlo Valli: Dr. Kosewich





La trama

Tutto è sereno da cinque anni tra Samuel Faulkner, brillante psichiatra infantile, e la fidanzata Rebecca Taylor, un'insegnante di danza. Un picnic sulla spiaggia li mette in contatto coi chiassosi e invadenti coniugi Dwyer: lui, Marty, venditore d'automobili: lei, Gail, madre di tre pestifere bimbe e sorella di Sean Fletcher, amico di Samuel. Mentre si recano da questi per un week-end, Rebecca comunica di essere incinta, poi Sean terrorizza l'amico, già perplesso, sui disagi della paternità. Il ginecologo di Rebecca è in ferie e il sostituto è un profugo russo, lo svampito dottor Kosevic, ex veterinario. La titubanza di Samuel sconcerta l'entusiasta Rebecca, e quando lui manca la seconda volta all'esame ecografico del nascituro, la donna decide di andarsene da sola da Gail, anch'essa incinta. Invano Samuel tenta di riappacificarsi con lei. Sean allora pensa di distrarlo insegnandogli lo sketting, col quale Samuel quasi si ammazza, e organizzando una festa alla quale il triste futuro padre viene avvicinato dalla bionda Lili, che egli accompagna a casa e che lo invita a salire da lei, ma lui declina il galante invito. Samuel giunge a far da baby sitter alle bimbe di Gail, ed a vendere la sua amata automobile Porsche per una familiare pur di avvicinare Rebecca, ma invano. Solo un ricovero dell'amata per controlli in ospedale gli consente di vederla e far la pace con lei. Seguono le nozze, un parto laborioso e drammatico, con i due padri che litigano, ma col ginecologo russo che nonostante la confusione linguistica e logistica fa nascere la femmina dei Dwyer ed il maschietto dei Faulkner. Samuel ora è un padre felice.





Curiosità



Il film è un remake della commedia francese "Neuf Mois" di Patrick Braoude.



Quello in questo film è il primo ruolo in un film statunitense di Hugh Grant.



Dopo aver letto la sceneggiatura Robin Williams voleva in un primo momento interpretare Barney il dinosauro, ma in seguito ha optato per il ruolo del medico.



L'arresto di Hugh Grant a Los Angeles (27 giugno 1995), e la sua successiva apparizione al The Tonight Show di Jay Leno, due giorni prima dell'uscita di questo film, non solo ha dato una spinta agli incassi, nonostante le recensioni sfavorevoli, ma anche permesso a Leno di registrare per la prima volta ascolti superiori al rivale David Letterman.



Robin Williams ha filmato la sua piccola performance di supporto in questo film mentre stava girando Jumanji.



Mentre Sam porta Rebecca in ospedale, passano davanti ad un cinema che proietta "Home Alone VII". Chris Columbus che ha diretto questo film ha diretto anche Mamma, ho perso l'aereo (1990).



Tre figli del regista Chris Columbus sono in questo film: Eleanor Colombus interpreta una bambina nella classe di ballo, Brendan Columbus interpreta un ragazzino sulla spiaggia e Violet Columbus interpreta la bambina nel negozio di giocattoli.



L'attrice bionda che interpreta la fidanzata del personaggio di Jeff Goldblum all'inizio del film è la stessa attrice del film Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre che il personaggio di Robin Williams cerca di colpire durante la scena della piscina.



Prima che Chris Columbus lavorasse con Robin Williams in Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre (1993), il regista lo aveva visto esibirsi in un comedy club di Los Angeles, dove era stato colpito dalla sua energia. Lo considerava uno dei talenti più impressionanti per quanto concerne la commedia.



Il cast del film comprende due vincitori dell'Oscar: Julianne Moore e Robin Williams e due nominati all'Oscar: Joan Cusack e Jeff Goldblum.



Questo è il primo film della "1492 Pictures", la società di produzione di Chris Columbus.



Sarah Jessica Parker è stata considerata per il ruolo di Rebecca Taylor.



Nel film ci sono riferimenti ad alcuni film classici: "Marry Samuel" (Psyco - 1960); "Nego loro la linfa vitale" (Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba - 1964) e "Dormire con i pesci" (Il padrino - 1972).



Il film è nato dal desiderio di Chris Columbus di raccontare al mondo la paternità.



Il regista Chris Columbus appare in un cameo: è l'ospite alle nozze che si avvicina e bacia Becky sulla guancia.



Il film ha incassato nel mondo circa 138 milioni di dollari (budget non pervenuto).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore premio Oscar Hans Zimmer (Il re leone) che ha composto il tema principale prima dell'inizio delle riprese. Pare che le musiche di questo film siano state ispirate dalla nascita della figlia di Zimmer.

(Il re leone) che ha composto il tema principale prima dell'inizio delle riprese. Pare che le musiche di questo film siano state ispirate dalla nascita della figlia di Zimmer.

Tra le altre commedie musicate da Zimmer ricordiamo: Green Card - Matrimonio di convenienza, Mezzo professore tra i marines, Qualcosa di cui... sparlare, Qualcosa è cambiato, L'amore non va in vacanza.



La colonna sonora include brani: "The Time Of Your Life" di Little Steven, "These Are The Days" di Van Morrison, "Let's Get It On" di Marvin Gaye, "Baby, I Love You" delle Ronettes, "Turn Back the Hands of Time" di Tyrone Davis, "19th Nervous Breakdown" dei Rolling Stones.



TRACK LISTINGS:

1. The Time Of Your Life - Little Steven

2. Let's Get On It - Marvin Gaye

3. Turn Back The Hands Of Time - Tyrone Davis

4. Baby, Baby - Hans Zimmer

5. It's A Boy - Hans Zimmer

6. Voodoo Woman - Hans Zimmer

7. Baby's Room - Hans Zimmer

8. From Russia... - Hans Zimmer

9. We Can Work It Out - Hans Zimmer

10. Open Your Eyes - Hans Zimmer