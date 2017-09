Bohemian Rhapsody: prima immagine ufficiale con Rami Malek nei panni di Freddy Mercury

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 settembre 2017

Bohemian Rhapsody: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Brian Synger nei cinema americani dal 25 dicembre 2018.

Il biopic sui leggendari Queen e il loro compianto frontman Freddie Mercury sta diventando realtà e per provarlo abbiamo la prima foto ufficiale del film. Il Rami Malek della serie tv Mr. Robot è stato incaricato di ritrarre il l'iconico frontman Freddie Mercury in questo biopic che ha preso il titolo di Bohemian Rhapsody, una delle hit più popolari della band britannica.

Bohemian Rhapsody: band al completo per il biopic sui Queen Ben Hardy, Joe Mazzello e Gwilym Lee si uniscono a Rami Malek per il biopic su Freddie Mercury e i Queen.

Entertainment Weekly ha pubblicato la prima foto di Rami Malek come Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody in concomitanza con quello che sarebbe stato il 71° compleanno del cantante, e la somiglianza è davvero impressionante. Le parole di Malek sulla sua trasformazione nel talentuoso leader dei Queen.

Quando riesci ad aprire gli occhi e vedere una persona diversa che ti guarda allo specchio, è un momento molto intenso.

Secondo EW, il film utilizza alcune delle registrazioni effettive del cantante, così come la voce di Rami Malek e le miscela insieme per tutto il film. Malek sa quale grande responsabilità gli sia stata affidata e non ha alcuna intenzione di deludere i fan.

Utilizziamo il più possibile Freddie e usiamo me stesso il più possibile. Sono agli Abbey Road Studios adesso, se dovessi rivelarti qualcosa ti direi che non sto lavorando sulla mia recitazione.

Bohemian Rhapsody è diretto da Bryan Singer, meglio noto per il suo lavoro nel franchise X-Men. Il film copre un periodo di 15 anni nella vita di Freddie Mercury, a partire dal 1970 quando ha incontrato i suoi compagni di band Brian May e Roger Taylor passando per la loro leggendaria performance al Live Aid nel 1985, tenutasi solo sei anni prima della morte per Aids di Mercury. Secondo Bryan Singer questo "non sarà un biopic tradizionale" e celebrerà la vita di uno dei musicisti più iconici che hanno mai vissuto.

Non sarà solo la storia oscura di Freddie, ma come è stato detto sarà anche un modo per onorarlo. Rigurada le sue collaborazioni. E' una celebrazione.

Originariamente c'era il protagonista di Borat, Sacha Baron Cohen, candidato al ruolo di Freddie Mercury nel film, ma differenze creative sull'approccio al biopic hanno causato l'abbandono dell'attore. Sulla base di questo primo sguardo a Rami Malek nel ruolo sembra che la scelta sia quella giusta. E' stato recentemente rivelato che Ben Hardy (X-Men: Apocalypse), Joe Mazzello (The Social Network) e Gwilym Lee (Midsomer Murders) interpreteranno gli altri membri dei Queen, rispettivamente John Deacon, Roger Taylor e Brian May. Bohemian Rhapsody uscirà nei cinema americani il 25 dicembre 2018.