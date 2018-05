Bohemian Rhapsody: primo trailer italiano del biopic su Freddie Mercury

Di Pietro Ferraro martedì 15 maggio 2018

Bohemian Rhapsody: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Bryan Singer nei cinema americani dal 2 novembre 2018.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen e il suo iconico frontman Freddie Mercury interpretato da Rami Malek, protagonista della serie tv Mr. Robot.

Il film segue l'ascesa della band, la loro quasi implosione e culmina con la loro performance indimenticabile al Live Aid. Bryan Singer era il regista originale a bordo, ma è stato licenziato durante la produzione e sostituito con Dexter Fletcher (Eddie the Eagle).

Questo è un progetto che è stato in sviluppo per anni, con un numero di attori e cineasti diversi, quindi è un grande traguardo poter vedere questo primo trailer.

Il film è scritto da Anthony McCarten (Darkest Hour) e interpretato da Rami Malek, Aidan Gillen, Tom Hollander, Lucy Boynton, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech e Aaron McCusker.

La data di uscita di Bohemian Rhapsody è fissata al 2 novembre.





Bohemian Rhapsody è una celebrazione dei Queen, la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury, che ha sfidato gli stereotipi e infranto convenzioni per diventare uno degli intrattenitori più amati del pianeta. Il film ripercorre l'ascesa della band attraverso le loro canzoni iconiche e il loro sound rivoluzionario, la loro implosione quasi totale mentre lo stile di vita di Mercury sfugge al controllo, e la loro riunione trionfale alla vigilia del Live Aid, dove Mercury, di fronte a una malattia pericolosa per la vita, guida la band in una delle più grandi esibizioni la storia della musica rock. In questo percosro si cementa l'eredità di una band che è sempre stata più simile ad una famiglia, e che continua ancora oggi ad ispirare outsider, sognatori e amanti della musica.





Bohemian Rhapsody: primo poster e anteprima trailer del biopic su Freddie Mercury

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Bohemian Rhapsody, fissata al 2 novembre, sono arrivati online un poster ufficiale del film e un video che annuncia l'arrivo di un primo trailer. Il biopic, interpretato da Rami Malek nel ruolo di Freddie Mercury, iconico frontman dei Queen, ha visto il licenziamento durante le riprese del regista Bryan Singer con Dexter Fletcher portato a bordo per completare il film.

Bohemian Rhapsody, parla Bryan Singer: 'avevo chiesto un po' di tempo per urgenti problemi di salute, la Fox mi ha licenziato' Bryan Singer attacca la Fox per l'allontanamento dal 'suo' Bohemian Rhapsody.

Bryan Singer è stato licenziato da Bohemian Rhapsody a causa del suo mancato ritorno sul set dopo la Festa del Ringraziamento. A quanto sembra il clima sul set era piuttostoteso e c'erano frequenti liti tra il regista e Rami Malek. Singer è stato licenziato lo stesso giorno in cui una nuova causa per molestie sessuali contro di lui era stata resa pubblica. Dexter Fletcher è stato annunciato come suo sostituto e recentemente ha parlato di quanto fosse difficile entrare in corsa in un progetto così fragile.

Secondo Dexter Fletcher, Bohemian Rhapsody era quasi completo quando lui è salito a bordo per sostituire Bryan Singer. Fletcher era stato precedentemente associato alla regia del progetto nel 2013, ma in seguito ha abbandonato a causa di uno scontro con il produttore Graham King riguardo al visto censura del film. Fletcher voleva un film vietato ai minori di 17 anni e King non ne voleva sapere. Dopo l'uscita di scena di Singer il suo ritorno a Bohemian Rhapsody è sembrata la scelta più ovvia visto che il regista già conosceva il progetto.

Hanno detto, guarda, questo è un film che ha bisogno di essere finito, e loro si sono fidati di me dandomi quella responsabilità. Io sono arrivato nelle ultime settimane delle riprese principali e del montaggio. Ho avuto la fortuna di avere già un buon input, ma si trattava davvero di guardare ciò che era già stato creato e farne parte, non era come cambiare tutto e ricominciare daccapo.

Per quanto riguarda chi riceverà il credito di regia per Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher non è affatto interessato. Fletcher ha speigato: "Credo che il film meriti a prescindere".

Rami Malek ha recentemente rivelato di essere entusiasta di aver potuto interpretare il ruolo di Freddie Mercury, ma anche preoccupato.

Questa potrebbe essere una performance che definisce la carriera e poi, due minuti dopo, ho pensato che questo potrebbe essere anche qualcosa che uccide una carriera.

Insieme al teaser di annuncio del trailer è stata rilasciata anche una sinossi ufficiale.

Bohemian Rhapsody: nuova foto dal set con Rami Malek

Articolo pubblicato il 18 ottobre 2018

Le riprese del biopic Bohemian Rhapsody sono in corso, con la performance di Rami Malek (Mr. Robot) nei panni di Freddie Mercury che promette di essere sorprendente, almeno a giudicare dalle prime immagini emerse online.

Il regista Bryan Singer (X-Men: Giorni di un futuro passato) ha condiviso sul suo account Instagram una nuova foto dal set di Bohemian Rhapsody. Nell'immagine è ritratto Rami Malek come Freddie Mercury (occhio alla postura perfetta) che si esibisce sul palco con il resto dei Queen. A seguire il messaggio entusiasta di Singer che accompagna la foto.

Non ho potuto trattenermi, dovevo pubblicare questa foto dall'iPhone.

Il film racconterà un periodo di 15 anni nella vita di Freddie Mercury, a partire dal 1970 quando ha incontrato i suoi compagni di band Brian May e Roger Taylor, fino alla loro leggendaria performance Live Aid nel 1985, tenutasi solo sei anni prima della morte di Mercury. Bryan Singer ha detto che non sarà "un biopic tradizionale".

Originariamente c'era Sacha Baron Cohen (Borat) candidato al ruolo di Freddie Mercury, ma alla fine l'attore ha abbandonato il progetto. Al fianco di Rami Malek saranno Ben Hardy (X-Men: Apocalisse), Joe Mazzello (The Social Network) e Gwilym Lee (L'ispettore Barnaby) nei panni degli altri membri dlla band: John Deacon, Roger Taylor e Brian May.

Rami Malek utilizzerà alcune delle tracce vocali di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, ma è anche stato allenato in modo da poter fare il maggior numero possibile di perfomance canore reali. Mercury aveva una delle voci più iconiche della storia della musica rock, per cui l'utilizzo di registrazioni sarà cruciale. Bohemian Rhapsody è previsto in uscita neegli States il 25 dicembre 2018.











Un post condiviso da Bryan Singer (@bryanjaysinger) in data: 16 Ott 2017 alle ore 18:30 PDT

Bohemian Rhapsody: video dal set con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury sul palco de Live Aid

Rami Malek as Freddie Mercury, side by side Queen concert footage from Nelson Carvajal on Vimeo.

La settimana scorsa, il team di produzione dietro il biopic sui Queen intitolato Bohemian Rhapsody ha reso disponibile un primo sguardo a Rami Malek (Mr. Robot) come Freddie Mercury in onore del 71° compleanno del compianto cantante. Ora possiamo dare una prima occhiata a Malek sul set nei panni di Mercury mentre sul palco rievoca la scena del leggendario concerto Live Aid. La prima immagine ufficiale era impressionante, ma questo nuovo filmato mostra l'impegno di Malek nella performance fisica di Mercury, stile al pianoforte incluso.

Bohemian Rhapsody: band al completo per il biopic sui Queen Ben Hardy, Joe Mazzello e Gwilym Lee si uniscono a Rami Malek per il biopic su Freddie Mercury e i Queen.

La breve clip è stata pubblicata su Vimeo di Nelson Carvajal e presenta una visione comparativa del filmato Live Aid dal 1985 e del nuovo filmato dal film Bohemian Rhapsody. Malek e suoi compagni di band interpretati da Gwilym Lee (chitarrista, Brian May), Ben Hardy (batterista, Roger Taylor) e Joseph Mazzello (bassista, John Deacon) ricostruiscono l'ormai leggendario Live Aid del 1985 tenutosi al London Wembley Stadium. Il gruppo di attori sta replicando una performance dei Queen che suonano "Bohemian Rhapsody".

La visione del regista Bryan Singer sta iniziando a prendere forma con il casting di Malek che sembra sia stato un colpo da maestro. Questa scena sembra mostrare che la produzione ha inziato le riprese girando le scene finali, dal momento che il film copre un arco di tempo che arriva proprio fino alla trionfale esibizione al Live Aid nel 1985, 6 anni prima della morte di Mercury a causa di complicazioni dovute all'AIDS. Il 13 luglio 1985, allo stadio Wembley di Londra, il principe Carlo e la principessa Diana hanno aperto il Live Aid, un concerto rock organizzato in tutto il mondo per raccogliere fondi per i paesi africani colpiti dalla carestia. Proseguito allo stadio JFK di Philadelphia e in altre zone del mondo, il "superconcerto" di 16 ore è stato visto globalmente via satellite da più di un miliardo di spettatori in 110 nazioni. In un trionfo di tecnologia e buona volontà l'evento ha raccolto oltre 125 milioni di dollari per l'Africa. Tra i molti artisti che hanno partecipato all'evento ricordiamo gli U2, David Bowie, Phil Collins, The Who, Elton John e molti altri, ma i Queen sono stati i campioni indiscussi della giornata che Brian May ha definito uno dei giorni migliori nella vita del gruppo.

Bohemian Rhapsody è previsto in uscita nei cinema per Natale 2018.

the look on Brian May's face watching Rami Malek as Freddie Mercury just made me feel emotional pic.twitter.com/mctxyKYf3t — Jett Rink (@jessiekaiser) 12 settembre 2017





Bohemian Rhapsody: prima immagine ufficiale con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury

Il biopic sui leggendari Queen e il loro compianto frontman Freddie Mercury sta diventando realtà e per provarlo abbiamo la prima foto ufficiale del film. Il Rami Malek della serie tv Mr. Robot è stato incaricato di ritrarre il l'iconico frontman Freddie Mercury in questo biopic che ha preso il titolo di Bohemian Rhapsody, una delle hit più popolari della band britannica.

Entertainment Weekly ha pubblicato la prima foto di Rami Malek come Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody in concomitanza con quello che sarebbe stato il 71° compleanno del cantante, e la somiglianza è davvero impressionante. Le parole di Malek sulla sua trasformazione nel talentuoso leader dei Queen.

Quando riesci ad aprire gli occhi e vedere una persona diversa che ti guarda allo specchio, è un momento molto intenso.

Secondo EW, il film utilizza alcune delle registrazioni effettive del cantante, così come la voce di Rami Malek e le miscela insieme per tutto il film. Malek sa quale grande responsabilità gli sia stata affidata e non ha alcuna intenzione di deludere i fan.

Utilizziamo il più possibile Freddie e usiamo me stesso il più possibile. Sono agli Abbey Road Studios adesso, se dovessi rivelarti qualcosa ti direi che non sto lavorando sulla mia recitazione.

Bohemian Rhapsody è diretto da Bryan Singer, meglio noto per il suo lavoro nel franchise X-Men. Il film copre un periodo di 15 anni nella vita di Freddie Mercury, a partire dal 1970 quando ha incontrato i suoi compagni di band Brian May e Roger Taylor passando per la loro leggendaria performance al Live Aid nel 1985, tenutasi solo sei anni prima della morte per Aids di Mercury. Secondo Bryan Singer questo "non sarà un biopic tradizionale" e celebrerà la vita di uno dei musicisti più iconici che hanno mai vissuto.

Non sarà solo la storia oscura di Freddie, ma come è stato detto sarà anche un modo per onorarlo. Rigurada le sue collaborazioni. E' una celebrazione.

Originariamente c'era il protagonista di Borat, Sacha Baron Cohen, candidato al ruolo di Freddie Mercury nel film, ma differenze creative sull'approccio al biopic hanno causato l'abbandono dell'attore. Sulla base di questo primo sguardo a Rami Malek nel ruolo sembra che la scelta sia quella giusta. E' stato recentemente rivelato che Ben Hardy (X-Men: Apocalypse), Joe Mazzello (The Social Network) e Gwilym Lee (Midsomer Murders) interpreteranno gli altri membri dei Queen, rispettivamente John Deacon, Roger Taylor e Brian May. Bohemian Rhapsody uscirà nei cinema americani il 25 dicembre 2018.