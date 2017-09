Star Wars 9: Colin Trevorrow abbandona, Rian Johnson possibile rimpiazzo

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 settembre 2017

Colin Trevorrow abbandona "Star Wars 9" con Rian Johnson possibile sostituto.

Brutte notizie dall'iconica "galassia lontana lontana", dopo essere stato collegato al progetto per un bel po' di tempo, è stato annunciato che Colin Trevorrow, il regista Jurassic World, ha abbandonato Star Wars 9. Secondo Disney e Lucasfilm, la decisione è stata una scelta condivisa, ma come capita spesso dietro potrebbe esserci dell'altro. Questa notizia arriva pochi mesi dopo che i registi Phil Lord e Chris Miller sono stati licenziati e sotituiti da Ron Howard sul set dello spin-off di Han Solo.

La notizia dell'abbandono di Trevorrow è arrivata tramite il sito ufficiale StarWars.com. Come è accaduto in molte situazioni come questa, la motivazione dell'uscita di scena del regista da Star Wars 9 è da attribuirsi a "differenze creative". A seguire la dichiarazione ufficiale di Lucasfilm.

Lucasfilm e Colin Trevorrow hanno scelto reciprocamente di prendere strade diverse per "Star Wars: Episodio IX". Colin è stato un ottimo collaboratore per tutto il processo di sviluppo, ma siamo tutti giunti alla conclusione che le nostre visioni per il progetto sono diverse. Auguriamo il meglio a Colin e condivideremo presto maggiori informazioni sul film.

Il "divorzio" tra Lucasfilm e Colin Trevorrow è stato sicuramente una sorpresa. Trevorrow è stato designato regista di Star Wars: Episodio IX poco dopo l'uscita di Jurassic World nel 2015, un enorme successo al box-office che ha spinto Disney e Lucasfilm a puntare su Colin Trevorrow per concludere la nuova trilogia di Star Wars, anche considerando la padronanza dimostrata dal regista nel gestire un'enorme mole di efftti visivi. Trevorrow ha lavorato per quasi due anni su Star Wars 9 e considerando che le riprese dovrebbero iniziare nel mese di gennaio, questo cambio di regista sembra un tantino fuori tempo massimo.

Recentemente è stato rivelato che lo sceneggiatore Jack Thorne, che ha scritto lo spettacolo teatrale "Harry Potter e la maledizione dell'erede", era stato assunto da Lucasfilm per fare una riscrittura su Star Wars 9. In precedenza Colin Trevorrow e Derek Connolly stavano lavorando sulla bozza originale. All'epoca non c'era alcuna indicazione che Trevorrow avrebbe lasciato il progetto, ma ora l'ingaggio di Thorne per una riscrittura ha molto più senso e potrebbe essere una riscrittura molto più significativa di quanto si potesse immaginare.

Colin Trevorrow ha avuto un grande successo con Jurassic World, ma il suo ultimo film, The Book of Henry, è stato un flop di critica e incassi. È possibile che il fallimento del film abbia giocato un qualche ruolo in questa decisione. E' anche possibile che questo cambio al timone fosse nell'aria da un po' di tempo, ma che sia stato rimandato per dare al precedenza ai problemi sorti con il film di Han Solo.

Per quanto riguarda un possibile rimpiazzo, il sito Deadline riporta la notizia che Rian Johnson è in cima alla short-list di LucasFilm per la regia di Star Wars 9. Questa notizia è molto interessante poiché Colin Trevorrow ha rivelato lo scorso giugno, mentre promuoveva il suo film The Book of Henry, che Rian Johnson gli aveva chiesto di creare una nuova scena per "Gli Ultimi Jedi", anche se è stata descritta come una "piccola cosa" al regista è stato chiesto di girare in una certa location. Non sono stati forniti particolari di quella ripresa o come sarebbe stata inserita nella storia che Colin Trevorrow e Derek Connolly avevano originariamente creato per il sequel.

Ironia della sorte, quando Rian Johnson venne annunciato come il regista del prossimo Star Wars nel giugno del 2014, venne anche riferito che Rian Johnson era stato chiamato a scrivere e dirigere i prossimi due film Star Wars. In seguito venne confermato che stava dirigendo solo Star Wars 8 che si sarebbe intitolato Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Colin Trevorrow è stato poi confermato come regista di Star Wars 9 nel mese di agosto del 2015 e co-sceneggiatore con il suo abituale partner di scrittura Derek Connolly, con cui aveva scritto anche Safety Not Guaranteed, Jurassic World e Jurassic World -Il regno distrutto.

L'aggiornamento via Deadline aggiunge che a Rian Johnson è stato chiesto di bissare perché "si adatta perfettamente alla macchina LucasFilm". La data di uscita di Star Wars 9 è attualmente fissata al 24 maggio 2019.