L'incredibile vita di Norman: trailer italiano e poster del film con Richard Gere

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 settembre 2017

L'incredibile vita di Norman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Joseph Cedar nei cinema italiani dal 28 settembre 2017.

Il 28 settembre Lucky Red ha reso disponibile il trailer italiano del film L'incredibile vita di Norman ("Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer" precedentemente noto con il titolo "Oppenheimer Strategies").

Il film scritto e diretto dal regista israeliano Joseph Cedar (Beaufort), è ambientato tra New York e Israele e vede protagonista Richard Gere nei panni di Norman Oppenheimer, un faccendiere ebreo di New York che lungo la Madison Avenue incontra e solidarizza con il giovane politico Eshel, interpretato dall'attore israeliano Lior Ashkenazi, in un momento critico della sua vita. Tre anni più tardi, Eshel è diventato un leader di fama mondiale e grazie a lui e l'intricata relazione che li lega, anche la vita di Norman cambia drammaticamente, in meglio e in peggio.

Il cast del film è completato da Josh Charles (L'attimo fuggente), Dan Stevens (Downton Abbey), Charlotte Gainsbourg, Steve Buscemi, Michael Sheen e Hank Azaria.





Se chiedi a Norman Opphennaimer quale sia il suo mestiere la risposta sarà “se le serve qualcosa io gliela trovo!”. Con una delle migliori interpretazioni di sempre, Richard Gere è Norman, un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri con la speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo aveva immaginato?