Film italiani, novità: si gira Come un gatto in tangenziale e Il primo re

Di Mr. Odo mercoledì 6 settembre 2017

Sono iniziate le riprese del nuovo film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. A breve sul set anche Matteo Rovere.

Come un gatto in tangenziale: sono iniziate le riprese della nuova commedia diretta da Riccardo Milani, scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani, interpretata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il film sarà girato tra Roma, Capalbio e Bruxelles e uscirà il primo gennaio 2018 grazie a 01 Distribution. Nel cast tecnico figurano Saverio Guarna (fotografia), Maurizia Narducci (scenografia), Alberto Moretti (costumi), Patrizia Ceresani (montaggio). La trama: Giovanni è la teoria. Monica è la pratica. Giovanni vive in centro. Monica vive in periferia. Giovanni è un intellettuale impegnato e crede nell’integrazione sociale (degli altri). Monica lavora a giornata e non crede nell’integrazione sociale (sua). Giovanni e Monica non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non si fossero innamorati.

Drive me home: Marco D'Amore e Vinicio Marchioni saranno i protagonisti del nuovo road movie diretto da Simone Catania (che l'ha scritto con Fabio Natale), prodotto da Inthelfilm e Indyca, distribuito da Europictures. Nel film, che sarà girato in Italia e in Belgio, vedremo anche Lou Castel, Chiara Muscato e Jennifer Ulrich. Drive me home racconta le scelte di due uomini e l'importanza di scegliersi il modo e il mondo in cui vogliamo trascorrere la nostra vita, sia essa in un casolare in Sicilia oppure su un Tir in giro per l'Europa. (Fonte Askanews)

Euphoria: a ottobre inizieranno le riprese del secondo film da regista di Valeria Golino. Il protagonista sarà Riccardo Scamarcio. Il film parla di un incontro prolungato tra due fratelli che si ritrovano a vivere insieme in circostanze un po’ drammatiche.

Il primo re: dopodomani inizieranno le riprese del nuovo film di Matteo Rovere, prodotto dalla Groenlandia con Rai Cinema, interpretato da Alessandro Borghi (Remo), Alessio Lapice (Romolo), Michael Schermi, Vincenzo Crea, Ludovico Succio e Tania Garibba. Nel cast ci saranno anche Massimiliano Rossi, Fabrizio Rongione e Vincenzo Pirrotta. Il film si girerà fino a novembre. (Fonte Askanews)

Nuovo film Arteteca: Nando Mormone produrrà la nuova commedia degli Arteteca, diretta da Lello Arena. Il film, che vedrà protagonisti i due comici, racconterà una fuga di cervelli molto insolita. (Fonte Askanews)