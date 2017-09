Stasera in tv: "Il Clan" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 7 settembre 2017

Rai 3 stasera propone "Il clan", dramma argentino del 2015 diretto da Pablo Trapero e interpretato da Guillermo Francella, Juan Pedro Lanzani, Lili Popovich e Gastón Cocchiarale.





Cast e personaggi

Guillermo Francella: Arquímedes Puccio

Juan Pedro Lanzani: Alejandro Puccio

Lili Popovich: Epifanía Puccio

Gastón Cocchiarale: Daniel "Maguila" Puccio

Giselle Motta: Silvia Puccio

Antonia Bengoechea : Adriana Puccio

Franco Masini: Guillermo Puccio

Stefanía Koessl: Mónica

Doppiatori italiani

Carlo Valli: Arquímedes Puccio

Davide Albano: Alejandro Puccio

Marina Tagliaferri: Epifanía Puccio

Leonardo Graziano: Daniel "Maguila" Puccio

Lucrezia Marricchi: Silvia Puccio

Veronica Puccio: Adriana Puccio

Tito Marteddu: Guillermo Puccio

Valentina Favazza: Mónica





Trama e recensione

Argentina inizio anni ’80. All’apparenza una famiglia come le altre che vive nel tranquillo paesino di San Isidro, in realtà un vero e proprio clan che si guadagna da vivere con i sequestri di persona. Arquímedes, il patriarca, è a capo delle operazioni. Alejandro, il suo figlio più grande, è una star del rugby che gioca nel mitico team argentino “Los Pumas”. È lui che adesca le vittime dei rapimenti tra i giovani rampolli dell’alta società. I crimini del clan dei Puccio, famiglia che gode della protezione del regime militare, riescono a passare inosservati nella loro costante ferocia programmatica, ma prima o poi finiscono con il coinvolgere tutti in una crescente spirale di violenza, dove è colpevole anche chi assiste in silenzio. Ispirato ad un episodio realmente accaduto, il film racconta insieme alla storia di una famiglia anche quella di un intero Paese, nella sua delicatissima fase di transizione dalla feroce dittatura militare ad una fragile democrazia.

Curiosità



Il film è basato su un fatto di cronaca realmente avvenuto in Argentina, dove è noto come "il caso Puccio".



Il regista Pablo Trapero ha iniziato a lavorare sul film nel 2007.



Il film ha vinto il "Leone d'Argento - Premio speciale per la regia" alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.



Anche se Guillermo Francella ritrae un personaggio cupo in questo film, l'attore è molto conosciuto in Argentina per interpretare personaggi comici e ruoli brillanti.



Questo è il secondo film scritto e diretto da Pablo Trapero ad essere presentato in concorso al Festival del Cinema di Venezia, il primo fu Mondo Grua (1999) suo film d'esordio.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Vicente D’Elia e Sebastian Escofet.



La colonna sonora include i brani: "Sunny Afternoon" dei Kinks, "Encuentro Con El diablo" di Serú Girán, "Into Each Life Some Rain Must Fall" di Ella Fitzgerald and The Ink Spots, "Tombstone shadow" di Creedence Clearwater Revival, "Wadu-Wadu" di Virus, "Just a Gigolo" di David Lee Roth.



