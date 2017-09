Aladdin: riprese iniziate e prima foto dal set con Will Smith e il cast del film

Di Pietro Ferraro giovedì 7 settembre 2017

Riprese in corso per "Aladdin", l'adattamento live-action del classico d'animazione Disney.

Il casting per Aladdin, l'adattamento live-action del classico d'animazione Disney, è completo e la produzione è attualmente in corso negli studi di Longcross fuori Londra. Will Smith ha condiviso la prima foto dal set sulla sua pagina ufficiale di Facebook accompagnata dal seguente messaggio.

Abbiamo appena iniziato a girare Aladdin e volevo presentare i ragazzi alla nostra nuova famiglia...Mena Massoud / Aladdin, Naomi Scott / Principessa Jasmine, Marwan Kenzari / Jafar e io sono qui per liberare il mio genio!

Il cast di Aladdin include: Il due volte nominato all'Oscar Will Smith (Alì, Men in Black) come il genio che ha il potere di concedere tre desideri a chi possiede la sua lampada magica; Mena Massoud (la serie tv "Jack Ryan" di Amazon) come Aladdin, lo sventurato, ma amabile furfantello che s'innamora dalla figlia del sultano; Naomi Scott (Power Rangers) come la principessa Jasmine, la bella figlia del sultano che vuol dire la sua sul come vivere la sua vita; Marwan Kenzari (Assassinio sull'Orient Express) come Jafar, un mago stregone che elabora una sordida trama per sconfiggere il Sultano e regnare su Agrabah; Navid Negahban (Homeland) come il Sultano, il sovrano di Agrabah che è desideroso di trovare un marito all'altezza di sua figlia, Jasmine; Nasim Pedrad (Saturday Night Live) come Dalia, ancella e confidente della principessa Jasmine, Billy Magnussen (In the Woods) come il Principe Anders, corteggiatore proveniente da Skanland e potenziale marito per la principessa Jasmine; e Numan Acar (Homeland) come Hakim, il braccio destro di Jafar e capo delle guardie del palazzo.

Aladdin è diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Operazione U.N.C.L.E.) da una sceneggiatura di John August (Dark Shadows, Big Fish) basata sul film d'animazione Aladdin del 1992 e i racconti "Le mille e una notte". Il produttore è Dan Lin (The LEGO Movie) con il vincitore del Golden Globe Marc Platt (La La Land), Jonathan Eirich (Death Note) e Kevin De La Noy (Il cavaliere oscuro: Il ritorno). Il premio Oscar Alan Menken (La Bella e la Bestia, La sirenetta) ripropone le canzoni originali scritte da Menken e dai parolieri Howard Ashman (La piccola bottega degli orrori) e Tim Rice (Il re leone) e due nuove canzoni scritte da Menken e i cantautori premio Oscar e Tony Award Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).