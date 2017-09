Al cinema dal 7 settembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 7 settembre 2017

Arrivano in sala l'action-comedy "Baby Driver", l'horror "The Devil's Candy", il biopic "All Eyez On Me", il thriller "La fratellanza" e da Venezia 74 l'italiano "Il colore nascosto delle cose".

- Baby Driver - Il genio della fuga (USA / Gran Bretagna 2017 - Azione / Commedia - Durata 113 minuti) di Edgar Wright con Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Hamm, Jamie Foxx. Trama: Un giovane asso del volante si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà e la ragazza dei suoi sogni a causa di una rapina destinata al fallimento. TRAILER ITALIANO

Baby Driver - Il genio della fuga: Recensione in Anteprima Edgar Wright torna in sala dopo 4 anni d'attesa con l'adrenalinico, divertente e romantico Baby Driver, dal 7 settembre al cinema.

- Il colore nascosto delle cose (Italia / Francia / Svizzera 2017 - Drammatico - Durata 106 minuti) di Silvio Soldini con Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani, Anna Ferzetti, Andrea Pennacchi, Beniamino Marcone, Mattia Sbragia, Valentina Carnelutti, Giuseppe Cederna, Roberto De Francesco. Trama: Emma (Valeria Golino) è una donna che ha fatto scelte importanti, fa l’osteopata, è autonoma, un matrimonio finito alle spalle e la decisione di vivere da sola. È forte, sa che la sua vita non è una passeggiata ma l’ha presa in mano e vuole viverla fino in fondo. Teo (Adriano Giannini) è uno di noi, un uomo che vive nella velocità di ogni giorno, che lavora con le immagini, è attento all’apparenza. Ha una vita sentimentale ancora indecisa, non si è mai veramente preso cura di qualcuno e, come la maggior parte di noi, non ha mai avuto contatti con persone non vedenti. Con Emma è costretto a rallentare, e quando scopre che si sta innamorando di lei ha paura. Scappa, cerca di tornare a quello che era prima...ma non ci riesce più. [Al cinema dall'8 settembre] TRAILER UFFICIALE

Venezia 2017, Il colore nascosto delle cose: Recensione in Anteprima Valeria Golina cieca e innamorata ne Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini.

- Dove cadono le ombre (Italia 2017 - Drammatico - Durata 95 minuti) di Valentina Zucco Pedicini con Elena Cotta, Federica Rosellini, Josafat Vagni, Lucrezia Guidone. Trama: Anna e Hans, infermiera e suo assistente di un vecchio istituto per anziani, sono due anime "bambine" incastrate in corpi di adulti. Intrappolati nel tempo e nello spazio, si muovono tra le stanze e il giardino di quello che era un ex orfanotrofio, come se qui si consumasse tutta la vita, dall'infanzia alla morte, come se non ci fosse luogo più accogliente al mondo di quello che li ha visti prigionieri nell'infanzia. Dal passato riappare Gertrud, una vecchia signora dai modi gentili; tutto sembra precipitare, il nastro dell'orrore sembra riavvolgersi. Il male è bianco, come il camice di Gertrud, come le pareti dell'ala ovest, la zona delle torture. L'istituto perde dunque i contorni attuali e torna ad essere ciò che era; ricovero crudele di bambini jenisch sottratti alle famiglie, tempio di un progetto di eugenetica capitanato proprio da Gertrud. Anna, schiava di quel luogo e di un'infanzia dolorosa che non termina mai, riprende con forza le ricerche di Franziska, amica amata di una vita della quale ha perso le tracce molto tempo prima e che cerca ovunque e senza sosta. Ispirato a una storia vera, a settecento storie vere. [Al cinema dal 6 settembre] TRAILER UFFICIALE

- All Eyez On Me (USA 2017 - Biografico - Durata 139 minuti) di Benny Boom con Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira, Kat Graham, Annie Ilonzeh, Dominic L. Santana, Jamal Woolard, Keith Robinson, Lauren Cohan, Cory Hardrict, Grace Gibson, Desean Jackson, Brandon Sauve, Josh Ventura. Trama: All Eyez On Me, che prende il nome dal quarto e ultimo album in studio di Tupac che ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo, racconta l'ascesa del rapper a superstar e artista hip-hop d'avanguardia, così come il suo periodo alla Death Row Records e il tempo trascorso in carcere. [Al cinema dal 7 al 13 settembre] TRAILER ITALIANO

- Fottute! (USA 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) Un film di Jonathan Levine con Amy Schumer, Goldie Hawn, Joan Cusack, Ike Barinholtz, Wanda Sykes, Christopher Meloni, Randall Park, Óscar Jaenada, Tom Bateman, Colin Quinn. Trama: Quando la sognatrice Emily Middleton convince la madre Linda ad accompagnarla in vacanza, verranno rapite e dovranno superare le differenze madre-figlia per sopravvivere e uscire dalla giungla. TRAILER ITALIANO

- In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi (USA 2017 - Drammatico - Durata 110 minuti) di James Franco con James Franco, Nat Wolff, Vincent D'Onofrio, Selena Gomez, Ahna O'Reilly. Trama: Nelle campagne del sud della California, nei primi del novecento, i lavoratori immigrati si ribellano ai latifondisti, dopo l’essere stati pagati solo una parte dei salari che erano stati promessi. Il gruppo ben presto assume una consistenza considerevole, più forte e più spaventoso dei suoi singoli membri. Guidati da Jim Nolan, lo sciopero si fonda sul suo tragico idealismo, sul "coraggio di non sottomettersi e non arrendersi". TRAILER ITALIANO

- La fratellanza (USA 2017 - Thriller - Durata 121 minuti) di Ric Roman Waugh con Nikolaj Coster-Waldau, Lake Bell, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan, Omari Hardwick, Holt McCallany, Jessy Schram, Benjamin Bratt, Michael Landes, Emory Cohen. Trama: Jacob Harlon, un affermato uomo d’affari di Pasadena sposato con Kate, con la quale porta avanti una vita perfetta con una famiglia perfetta. Tutto questo finisce in una notte quando, ubriaco al volante, Jacob causa un incidente mortale nel quale perde la vita il suo migliore amico Tom. Accusato di omicidio stradale colposo, Jacob è condannato a scontare due anni in prigione circondato da veri criminali. Pur di sopravvivere all’interno della gerarchia della prigione, in cui una mossa sbagliata può significare la fine dei giochi, Jacob è costretto a fare delle scelte. Indosserà così la maschera di “Money” e farà la sua ascesa all’interno della gang della Fratellanza Ariana, nella quale la sua morale sarà messa a dura prova. Dopo il suo rilascio, Jacob/Money torna per le strade di Los Angeles come un uomo cambiato e inizia una mortale partita a scacchi con l’agente Kutcher e lo sceriffo di LA County Sanchez mentre la sua gang lo obbliga a organizzare uno scambio illegale di armi da fuoco minacciando la sua famiglia. TRAILER ITALIANO

- L'ordine delle cose (Italia / Francia / Tunisia 2017 - Drammatico - Durata 112 minuti) di Andrea Segre con Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Valentina Carnelutti, Olivier Rabourdin, Fabrizio Ferracane, Yusra Warsama, Roberto Citran, Fausto Russo Alesi, Hossein Taheri. Trama: Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni italiano specializzato in missioni internazionali. Il Governo lo sceglie per affrontare una delle spine nel fianco delle frontiere europee: i viaggi illegali dalla Libia verso l’Italia. La missione è molto complessa, la Libia post-Gheddafi è attraversata da profonde tensioni e mettere insieme la realtà libica con gli interessi italiani ed europei sembra impossibile. La tensione è alta e lo diventa ancor di più quando Corrado incontra Swada, una donna somala che sta cercando di scappare dalla detenzione libica e di attraversare il mare per raggiungere il marito in Europa. Come tenere insieme la legge di Stato e l’istinto umano di aiutare qualcuno in difficoltà? Corrado prova a cercare una risposta nella sua vita privata, ma la sua crisi diventa sempre più intensa e si insinua pericolosa nell’ordine delle cose. TRAILER UFFICIALE

- Miss Sloane - Giochi di potere (USA 2017 - Drammatico - Durata 132 minuti) di John Madden con Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill, Michael Stuhlbarg, Jake Lacy, Sam Waterston, John Lithgow, Jack Murray, Dylan Baker, Kyle Mac, Douglas Smith, Ennis Esmer, Sergio Di Zio. Trama: Nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, dove le poste in gioco sono altissime, Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) è una lobbista straordinaria, la più ricercata a Washington. Famosa per la sua astuzia e una lunga storia di successi, ha sempre fatto qualsiasi cosa per vincere, ma quando deve affrontare l’avversario più potente della sua carriera, scopre che la vittoria può costare un prezzo troppo alto. TRAILER ITALIANO

- The Devil's Candy (USA 2017 - Horror - Durata 90 minuti) Un film di Sean Byrne con Tony Amendola, Craig Nigh, Leland Orser, Oryan Landa, Richard Rollin, Sheila Bailey Lucas, Marco Perella, Mylinda Royer, Ethan Embry, Shiri Appleby. Trama: Un artista e la sua famiglia si trasferiscono nella casa dei loro sogni. Ma lentamente forze sataniche iniziano ad invadere il lavoro del pittore, minacciando anche sua moglie e sua figlia. TRAILER ITALIANO

- The Teacher (Slovacchia / Repubblica Ceca 2017 - Drammatico / Commedia - Durata 102 minuti) di Jan Hrebejk con Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Peter Bebjak, Martin Havelka, Ondrej Malý, Éva Bandor, Zuzana Konecná, Monika Certezni, Tamara Fischer, Ina Gogálová, Richard Labuda. Trama: Chi pensa che al di là della Cortina di ferro ci siano stati soltanto grigiore e austerità non ha ancora visto le gonne colorate e le scarpe charleston di Maria Drazděchová (Zuzana Mauréry). Siamo a Bratislava, nella Cecoslovacchia del 1983, che inizia a sbirciare verso ovest, ma che, ancora formalmente, gravita nella sfera d’influenza Sovietica. Maria Drazděchová insegna in un liceo e, a vederla, non può che conquistare, col suo aspetto solare ed eccentrico e il suo sguardo dolce e rassicurante. Sembrerebbe davvero, a prima vista, l’insegnante migliore che un allievo possa desiderare. Tuttavia, una domanda insolita, posta all’inizio dell’anno scolastico di fronte alla nuova classe, sembra stonare con il suo sorriso gentile e accogliente. Perché, al momento di fare l'appello, Maria Drazděchová chiede a ogni alunno che mestiere fanno i suoi genitori? TRAILER ITALIANO