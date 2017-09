Suicide Squad 2: Gavin O'Connor scriverà e dirigerà il sequel DC

Di Pietro Ferraro giovedì 7 settembre 2017

Il regista di "The Accountant" scriverà e dirigerà "Suicide Squad 2".

Poche settimane dopo che lo sviluppo di Suicide Squad 2 ha subito un'accelerazione, è stato annunciato un nuovo regista. Warner Bros. ha finalizzato un accordo con Gavin O'Connor per scrivere Suicide Squad 2, con lo studio è sta ultimando le trattative con O'Connor anche per la regia. Tuttavia nonostante il balzo in avanti del progetto, questo aggiornmento afferma che le riprese non cominceranno prima dell'inverno 2018, dando a Gavin O'Connor un sacco di tempo per perfezionare la sceneggiatura.

La notizia arriva da Variety che ha anche confermato che David Ayer, regista del Suicide Squad originale e in lizza per la regia per diverso tempo, non tornerà per questo sequel. Ad un certo punto dello sviluppo sembrava che lo studio stesse guardando a Jaume Collet-Serra per la regia, mentre lo scrittore Adam Cozad (The Legend of Tarzan) ha scritto una prima bozza della sceenggiatura, ma non è chiaro se Gavin O'Connor lavorerà da quel progetto o se ripartirà da zero.

Questo nuovo aggiornamento rivela che Gavin O'Connor è sempre stato nella short-list dello studio per prendere in consegna le redini da David Ayer, lista che includeva anche Jaume Collet-Serra e Mel Gibson, il cui nome è emerso a febbraio, ma non sono mai state confermate trattative in corso. Gavin O'Connor ha già collaborato con Warner Bros. dirigendo Ben Affleck in The Accountant. Il regista sta già sviluppando un sequel per quel progetto, che lo riporterà dietro la macchina da presa con Affleck di nuovo protagonista.

L'ultimo aggiornamento su Suicide Squad 2 risale alla scorsa settimana, quando una notizia via Variety, non confermata ufficialmente, affermava che Suicide Squad 2 sarebbe stato ritardato a causa di Will Smith e della sua agenda fitta di impegni. Ora con un inizio riprese potenzialmente fissato ad oltre un anno di distanza e Smith che ha appena iniziato le riprese del live-action Aladdin, quella notizia di uno Smith indicato come causa di questo ritardo sembra piuttosto credibile.

Suicide Squad 2 dovrebbe riportare tutti i principali membri del cast dell'originale Suicide Squad come Will Smith (Deadshot), Joker (Jared Leto), Harley Quinn (Margot Robbie), Boomerang (Jai Courtney), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Amanda Waller (Viola Davis) e altri. Se la produzione dovesse iniziare nell'autunno del 2018, allora è possibile che lo studio possa guardare ad un'uscita nelle sale per la tarda estate 2019 o per l'autunno 2019, ma i piani dello studio devono ancora essere confermati.