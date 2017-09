La notte del giudizio 4: svelato il titolo ufficiale del prequel "The Island"

Di Pietro Ferraro giovedì 7 settembre 2017

"The Purge: The Island" è il titolo ufficiale del prequel "La notte del giudizio 4".

La notte del giudizio aka The Purge è diventato uno dei moderni franchise thriller-horror di maggior successo. Una premessa molto particolare e affascinante ha spinto la serie a generare finora tre film di grande successo, con un prossimo La notte del giudizio 4 previsto in uscita il 4 luglio 2018. Il creatore della serie James DeMonaco ha ufficialmente confermato che il quarto capitolo, che sarà un prequel, è ufficialmente intitolato The Purge: The Island, rivelando anche i primi dettagli ufficiali della trama.

The Purge 4 uscirà il 4 luglio 2018 La Universal ha annunciato la data d'uscita di The Purge 4, alla ricerca di un regista che prenda il posto di James DeMonaco.

James DeMonaco ha parlato de La notte del giudizio 4 durante un'intervista con il sito Vulture. Anche se questa volta non dirigerà, alla regia ci sarà Gerard McMurray (Burning Sands), DeMonaco è ampiamente coinvolto nel progetto e ha rivelato che questo film racconterà la storia della prima notte sperimentale dello "Sfogo" che ha avuto luogo a Staten Island.

Dico che si tratta del primo "Sfogo" sperimentale, non so se dovrei dirlo, ma adesso l'ho detto, così sapete cosa aspettarvi dal prossimo 4 luglio.

The Purge: The Island spiegherà inoltre perché le persone sono disposte ad aggirarsi per le strade in questa prima notte sperimentale di ultraviolenza. La risposta, secondo James DeMonaco, è in realtà molto semplice: lo fanno per soldi.

Se ti stai chiedendo come fa la gente a rimanere per le strade durante il primo "Sfogo" è che cominciano a monetizzarlo. Le persone di Staten Island possono facilmente andare a Brooklyn per la serata, quindi quello che fanno è iniziare a promuovere somme di denaro molto appetibili per le persone molto povere del quartiere, diventa una monetizzazione dell'omicidio e della violenza, incentivando le uccisioni e consentendo che un certo numero di persone possano diventare delle vittime. Così si scopre l'origine dell'idea grottesca dello "Sfogo" e della manipolazione della società.

Dopo il terzo film, La notte del giudizio - Election Year, alcuni elementi della serie hanno cominciato a perdere appeal, e la scelta di esplorare questo nuovo aspetto e vedere come tutto questo è iniziato, con l'aggiunta dell'elemento delle uccisioni incentivate, potrebbe dare alla serie la spinta necessaria ad uscire da un fisiologico stallo narrativo. Dal momento che James DeMonaco sta lavorando anche su una serie tv ispirata a La notte del giudizio, questo prequel potrebbe rivelarsi utile come base per la trasferta sul piccolo schermo.

I film della serie La notte del giudizio hanno realizzato un totale di 315 milioni di dollari al box office e considerando che hanno un costo combinato di produzione di soli 23 milioni di dollari, sono stati fonte di enorme profitto per lo studio che non ha nessuna intenzione di abbandonare la serie, almeno fino a che non sarà il pubblico a decretarne la fine.