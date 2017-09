Venezia 2017, i pronostici di Blogo - chi vince?

Di Federico Boni sabato 9 settembre 2017

Chi vincerà la 74esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia?

Quattro registi, un critico cinematografico e quattro attrici. Cinque donne e quattro uomini decideranno tra poche ore i premi ufficiali della 74esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, arrivata ai suoi saluti conclusivi.

21 film in Concorso in 10 giorni con 8 premi a disposizione, ex-aequo permettendo, che vedranno la presidente di Giuria Annette Bening ovviamente in prima linea, affiancata dalla regista Ildikó Enyedi, dalle attrici Rebecca Hall, Jasmine Trinca e Anna Mouglalis, dai registi Michel Franco, Yonfan, Edgar Wright e dal critico David Stratton.

Fare pronostici, dopo i discussi palmares degli ultimi anni, appare oggettivamente complicato, con la critica presente in massa al Lido che ha incoronato Tre manifesti a Ebbing, Missouri miglior film del Festival, con un voto medio di 4.21 (su 5), seguito da The Shape of Water di Guillermo Del Toro (questa mattina tornato al Lido), Foxtrot di Samuel Maoz e Ammore e Malavita dei Manetti. A chiudere la lista Mother di Darren Aronofsky , Human Flow di Ai Weiwei e Una famiglia di Sebastiano Riso, votato peggior film della manifestazione.

Immancabili, come ogni anno, i nostri pronostici, tra chi vorremmo vincesse e chi pensiamo possa trionfare, in attesa della cerimonia di chiusura che andrà in onda a partire dalle ore 19:00. Con vincitori e commento conclusivo su Cineblog.it, ovviamente.

Pronostici Federico Venezia 74

Chi vorrei che vincesse

Leone d'oro al miglior film: Mektoub, My Love: Canto Uno di Abdellatif Kechiche

Leone d'argento per la miglior regia: Foxtrot di Samuel Maoz

Leone d'argento - Gran premio della giuria: First Reformed di Paul Schrader

Premio speciale della giuria: The Shape of Water di Guillermo del Toro/L'insulte di Ziad Doueiri

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Donald Sutherland - Ella & John (The Leisure Seeker) di Paolo Virzì

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Charlotte Rampling per Hannah di Andrea Pallaoro/ Sally Hawkins di The Shape of Water

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh

Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: Charlie Plummer per Lean on Pete di Andrew Haigh

Chi vincerà



Leone d'oro al miglior film: L'insulte di Ziad Doueiri

Leone d'argento per la miglior regia: Foxtrot di Samuel Maoz

Leone d'argento - Gran premio della giuria: Ex Libris - The New York Public Library di Frederick Wiseman Premio speciale della giuria: The Shape of Water di Guillermo del Toro

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Denis Menochet per Jusqu'à la gard di Xavier Legrand

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Charlotte Rampling per Hannah di Andrea Pallaoro

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh

Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: Shain Boumedine e Ophélie Baufle di Mektoub, My Love: Canto Uno - Abdellatif Kechiche

Pronostici Antonio Venezia 74

Leone d'oro: Mektoub, My Love: Canto Uno

Gran Premio: First Reformed

Leone d'argento per la regia: Samuel Maoz (Foxtrot)

Osella (sceneggiatura): Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Coppa Volpi maschile: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Coppa Volpi femminile: Ophélie Bau (Mektoub, My Love: Canto Uno)

Premio della Giuria: EX LIBRIS - The New York Public Library

Premio Mastroianni: Charlie Plummer (Lean on Pete)

Chi vincerà

Leone d'oro: EX LIBRIS - The New York Public Library di Frederick Wiseman

Gran Premio: Jusqu'à la Garde di Xavier Legrand

Leone d'argento per la regia: Guillermo Del Toro (The Shape of Water)

Osella (sceneggiatura): Foxtrot di Samuel Maoz

Coppa Volpi maschile: Donald Southerland (The Leisure Seeker)

Coppa Volpi femminile: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Premio della Giuria: Human Flow di Ai Weiwei

Premio Mastroianni: Wen Qi (Angels Wear White)