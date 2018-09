Replicas: primo trailer del thriller fantascientifico con Keanu Reeves

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 settembre 2018

Replicas: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Jeffrey Nachmanoff con Keanu Reeves e Alice Eve.

Disponibile due trailer di Replicas, film che riporta Keanu Reeves nel mondo della fantascienza con una digressione thriller all'insegna dell'inqueitante. Reeves è affiancato da un cast che comprende anche Thomas Middleditch, Alice Eve, Emily Alyn Lind, John Ortiz e Emjay Anthony.

La storia segue il neuroscienziato William Foster (Keanu Reeves), che è sul punto di trasferire con successo la coscienza umana in un computer. Durante la sperimentazione la famiglia di Foster viene tragicamente uccisa in un incidente automobilistico. Nel disperato tentativo di resuscitarli, William convince il collega scienziato Ed Whittle (Thomas Middleditch) ad aiutarlo segretamente a clonare i loro corpi e creare repliche esatte. Lo scienziato si trova però di fronte ad un dilemma straziante: può replicare solo tre dei suoi quattro familiari defunti.

Keanu Reeves non è solo protagonista di "Replicas", ma è anche produttore del film con il suo partner Stephen Hamel, quest'ultimo autore della storia del film. A bordo anche Lorenzo di Bonaventura, produttore della saga dei Transformers. Il film è scritto da Chad St. John (Attacco al Potere 2) e diretto da Jeffrey Nachmanoff che ha scritto The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo e diretto il dramma Traitor - Sospetto tradimento.

"Replicas" è attualmente in post-produzione non è ancora fornito di una data di uscita ufficiale.

Fonte: Slash Film

Replicas: prima immagine ufficiale del thriller sci-fi con Keanu Reeves

Keanu Reeves tornerà a New York Comic-Con il prossimo mese, per promuovere il suo nuovo film Replicas e dove verrà mostrato il primo filmato di questo thriller fantascientifico di cui non è stata ancora annunciata una data di uscita. A seguire la descrizione ufficiale della presentazione del film al NYCC.

Unisciti a Keanu Reeves e alla squadra dietro Replicas, per un primo sguardo e una conversazione esclusiva sul film che Reeves ha sviluppato e prodotto con il suo partner di produzione Stephen Hamel e il produttore del franchise Transformers Lorenzo di Bonaventura. Il film è scritto da Ciad St John (Attacco al potere 2) da una storia di Hamel, è diretto da Jeffrey Nachmanoff (lo sceneggiatore di The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo). Replicas è la storia di uno scienziato (Reeves) che perde la sua famiglia in un terribile incidente, ma è determinato a salvare la moglie e i figli riportandoli in vita con una tecnologia di clonazione all'avanguardia.

The Hollywood Reporter riferisce che il panel di Replicas si terrà la prima giornata del NYCC, giovedì 5 ottobre. Le prime notizie su questo thriller fantascientifico risalgono a ottobre 2014, quando Keanu Reeves firmò per il progetto per Lotus Entertainment, il produttore Lorenzo di Bonaventura e il regista designato all'epoca, Tanya Wexler, poi sostituita da Jeffrey Nachmanoff.

Keanu Reeves è affiancato da un cast che include Thomas Middleditch, Alice Eve, John Ortiz, Emily Alyn Lind, Emjay Anthony, Nyasha Hatendi e Amber Rivera. Jeffrey Nachmanoff è al suo secondo lungometraggio come regista dopo l'esordio con Traitor del 2008, anche se nel frattempo si è tenuto occupato sul piccolo schermo, in qualità di scrittore e produttore per le serie tv Hostages, Legends e Chicago Fire.

Keanu Reeves è reduce da sequel d'azione John Wick 2, che ha promosso a New York Comic-Con lo scorso autunno. Sarà successivamente visto in To the Bone e ha diversi progetti in varie fasi di sviluppo come John Wick 3, il tanto atteso Bill & Ted 3, accanto ad Alex Winter, SPF-18, Destination Wedding, Rally Car e The Starling.