Donald Sutherland Oscar alla carriera 2018

Di Federico Boni venerdì 8 settembre 2017

Ufficializzati gli Oscar alla carriera del 2018.

Venezia 2017, Ella & John - The Leisure Seeker di Paolo Virzì: Recensione in Anteprima Helen Mirren e Donald Sutherland mastodontici malati innamorati on the road in The Leisure Seeker di Paolo Virzì. Acclamato alla 74esima Mostra Internazionale di Venezia con Ella & John di Paolo Virzì, Donald Sutherland, ad oggi scandalosamente neanche mai nominato dall'Academy, riceverà l'Oscar alla carriera 2018 insieme alla regista belga Agnes Varda, al 73enne regista americano Charles Burnett e all'80enne direttore della fotografia Owen Roizman, mai vincitore di una statuetta anche se candidato per Il braccio violento della legge, L'esorcista, Quinto potere, Tootsie e Wyatt Earp.

I premi verranno consegnati il prossimo 11 novembre, in occasione dei Governors Awards. Sutherland, papabile Coppa Volpi al Lido, potrebbe quindi andare incontro un'annata d'oro, con un Oscar alla carriera e una più che possibile candidatura grazie a The Leisure Seeker, in uscita nelle sale d'Italia il prossimo 25 gennaio.