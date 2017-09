Baby Driver - Il genio della fuga: la colonna sonora del film di Edgar Wright

Di Pietro Ferraro sabato 9 settembre 2017

Baby Driver - Il genio della fuga ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora dell'action-comedy di Edgar Wright.

Baby Driver - Il genio della fuga ha finalmente debuttato nelle sale italiane e come di consueto diamo uno sguardo alla parte prettamente musicale del film che ha un ruolo cruciale all'interno della trama poichè le scene d'azione sono state letteralmente costruite a tempo di musica.

Baby Driver - Il genio della fuga: Recensione Edgar Wright torna in sala dopo 4 anni d'attesa con l'adrenalinico, divertente e romantico Baby Driver, dal 7 settembre al cinema.

La trama segue un giovane asso del volante (Ansel Elgort) che si presta come autista per fughe, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss (Kevin Spacey), metterà a rischio la vita, la libertà e la ragazza dei suoi sogni (Lily James) a causa di una rapina destinata al fallimento.

Il regista Edgar Wright ha rivelato in un'intervista che ha voluto costruire un film d'azione intorno alla musica, aggiungendo che il personaggio interpretato da Ansel Elgort usa la sua playlist personalizzata per attutire il ronzio nelle orecchie causatogli da un disturbo uditivo noto come "Tinnito" e costituito da rumori e ronzii persistenti all'interno dell'orecchio.

Wright ha selezionato una playlist di oltre 30 brani che sono perfettamente integrati nella trama, un approccio tra il nerd e il cultore di musica che assomiglia molto a quello utilizzato da James Gunn nei film dei Guardiani della galassia.

Wright è un vero nerd della musica e le scene degli inseguimenti sono scandite da classici del rock degli anni '70 di artisti come Queen, The Damned, Focus e Olden Earring, ma la colonna sonora di "Baby Driver" offre anche brani di vari stili ed epoche con pezzi di Beck, Brubeck, Barry White, Beach Boys e il duo soul Bob e Earl, solo per citarne alcuni.

Nella colonna spicca un brano un po' più recente, "Jon Spencer Blues Explosion" dei Bellbottoms, canzone del 1994 che Wright ha scelto per accompagnare la sequenza d'apertura del film e che il regista ha descritto come punto di partenza e fonte d'ispirazione primaria per il progetto.

Quando avevo 21 anni, vivevo a Londra per la prima volta, avevo girato il mio primo film a basso budget, ma certamente nessuno mi avrebbe definito un regista, ed ero completamente al verde e seduto in camera mia pensando ad un modo per farmi notare, ho ascoltato molto quella canzone. E ho cominciato a visualizzare questo inseguimento d'auto. All'epoca non pensavo: "Questo è un film che farò", ma era quasi la cosa più vicina ad avere una percezioen d'insieme di un film d'azione, dove avrei ascoltato quella canzone e immaginato questo inseguimento in auto. E poi ho pensato: qual'è la storia che meglio si adatta a queste immagini? Quindi l'idea che ha dato il via a tutto è stata: forse un autista di fughe sta ascoltando questa canzone, e sta cercando di liberarsi dei suoi inseguitori utilizzando il perfetto sottofondo musicale. Quindi direi che Jon Spencer e l'album "Orange" mi hanno ispirato a fare questo film.

Prima di lasciarvi alla tracklist ufficiale della colonna sonora del film, ricordiamo che le musiche originali della pellicola sono del compositore inglese Steven Price che torna a collaborare con il regista Edgar Wright dopo aver musicato La fine del mondo. Price ha inoltre vinto un Premio Oscar per le musiche di Gravity e composto colonne sonore anche per il fantascientifico Attack the Block - Invasione aliena (2011), il film di guerra Fury (2014) e il cinecomic Suicide Squad (2016).

TRACK LISTINGS:

1. Bellbottoms - The Jon Spencer Blues Explosion

2. Harlem ShufflE - Bob & Earl

3. Egyptian Reggae - Jonathan Richman & the Modern Lovers

4. Smokey Joe's La La - Googie René

5. Let's Go Away For Awhile -The Beach Boys

6. B-A-B-Y - Carla Thomas

7. Kashmere - Kashmere Stage Band

8. Unsquare Dance - The Dave Brubeck Quartet

9. Neat Neat Neat - The Damned

10. Easy - The Commodores

11. Debora -T. Rex

12. Debra - Beck

13. Bongolia - Incredible Bongo Band

14. Baby Let Me Take You (In My Arms) -The Detroit Emeralds

15. Early in the Morning - Alexis Korner's Blues Incorporated

16. The Edge - David Mccallum

17. Nowhere To Run (Single Version) - Martha & The Vandellas

18. Tequila - Button Down Brass

19. When Something Is Wrong With My Baby - Sam & Dave

20. Every Little Bit Hurts - Brenda Holloway

21. Intermission - Blur

22. Hocus Pocus - Focus

23. Radar Love - Golden Earring

24. Never, Never Gonna Give Ya Up - Barry White

25. Know How - Young MC

26. Brighton Rock - Queen

27. Easy - Sky Ferreira

28. Baby Driver - Simon & Garfunkel

29. "Was He Slow?" - Kid Koala

30. Chase Me - Danger Mouse featuring Run The Jewels and Big Boi