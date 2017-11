Cinquanta sfumature di rosso: trailer italiano e nuovo poster

Di Pietro Ferraro lunedì 6 novembre 2017

Cinquanta sfumature di rosso: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di James Foley nei cinema italiani dall'8 febbraio 2018

Universal Pictures ha reso disponibile il trailer italiano di Cinquanta sfumature di rosso, il terzo capitolo tratto dal best-seller mondiale “Fifty Shades” che vede Jamie Dornan e Dakota Johnson tornare nei panni di Christian Grey e Anastasia Steele.

Riprendendo il filo rosso degli eventi narrati nei precedenti due film di grande successo del 2015 e del 2017, che nel mondo hanno incassato 950 milioni di dollari, il nuovo capitolo arriverà nelle sale l'8 febbraio 2018. Come per Cinquanta sfumature di nero, anche la regia di Cinquanta sfumature di rosso è stata affidata a James Foley (Fear, House of Cards). Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi saranno nuovamente i produttori insieme a E L James, la creatrice di questa saga di straordinario successo mondiale. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard ed è tratta dal romanzo della James.





Cinquanta sfumature di rosso: trailer e poster del sequel di James Foley

Universal ha reso disponibili un nuovo teaser trailer e una locandina di Cinquanta sfumature di rosso (Fifty Shades Freed), che conclude la trilogia di film basati sulla serie di libri bestseller della scrittrice E.L. James.

Il nuovo teaser di Cinquanta sfumature di rosso si apre con il matrimonio tra Anastasia (Dakota Johnson) e Christian (Jamie Dornan) per poi mostrare sprazzi di sesso, armi, violenza, ricchezza, luna di miele, addominali, bikini, un coltello alla gola e qualche dialogo.

Trailer e poster sono stati pubblicati in concomitanza con il compleanno fittizio di Anastasia (10 settembre). Il nuovo poster mostra Anastasia Steele (Dakota Johnson) nel suo abito da sposa, in piedi su un balcone. La didascalia dice: "La signora Gray è pronta a riceverla". Il film è diretto da James Foley (Paura, Cinquanta sfumature di nero) da una sceneggiatura di Niall Leonard e uscirà il giorno di San Valentino 2018

Anche se i film della serie "Cinquanta sfumature" sono stati stroncati dalla critica, si sono dimostrati un buon investimento al box-office. I primi due film della trilogia hanno incassato un totale di 949 milioni di dollari da un budget investito totale di 95 milioni di dollari.

Cinquanta sfumature di rosso è stato girato "back-to-back" con Cinquanta sfumature di nero, entrambi diretti da James Foley. Il film rimane fedele al libro e racconta di un eccitante viaggio di gruppo ad Aspen, una proposta romantica, un vendicativo Jack Hyde e un rapimento.

Cinquanta sfumature di rosso arriva nei cinema italiani l'8 febbraio 2018.