Star Wars gadget: pantofole e accappatoio Darth Vader con effetti sonori

Di Pietro Ferraro lunedì 11 settembre 2017

Dall'iconica saga di "Star Wars" due nuovi gadget ispirati al leggendario villain Darth Vader.

Siamo tutti i fervida attesa dell'uscita il prossimo dicembre di Star Wars: Gli Ultimi Jedi su cui incombe l'eredità dell'iconico villain Darth Vader morto da tempo, la cui eredità è stata però raccolta dal nipote Ben Solo che dopo aver abbracciato il Lato oscuro ha preso nome, casco e manto di Kylo Ren.

Dopo averlo visto fugacemente nello spin-off Rogue One, oggi torniamo ad occuparci del padre biologico di Luke Skywalker e Leia Organa segnalandovi due nuovi gadget ufficiali ispirati proprio a Darth Vader.

L'accappatoio ufficiale di Star Wars, che replica colori ed elementi del costume di Darth Vader, può essere utilizzato anche come vestaglia, ma la cosa più interessante è un piccolo dispositivo nascosto che riproduce a comando l'iconico respiro di Lord Vader.

Trovate l'accappatoio di Darth Vader QUI.

Caratteristiche Prodotto:

Accappatoio Darth Vader

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

Modello che replica il costume di Darth Vader

Capo che può essere usato anche come vestaglia

In una tasca ha un dispositivo che riproduce il respiro del personaggio

Materiale: 100% poliestere (simile a micropile)

Taglia unica per adulti

Lavabile in lavatrice (ricordatevi di rimuovere il dispositivo per gli effetti sonori)

Anche le pantofole di Darth Vader sono munite di effetti sonori che replicano il respiro del leggendario Sith e sembrano proprio perfette da indossare con l'accappatoio/vestaglia.

Trovate le pantofole di Darth Vader QUI.

Caratteristiche prodotto:

Ciabatte di Darth Vader sonore

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

Ciabatte che replicano lo stile del costume del personaggio

Due misure disponibili: M (38-41) – L (42-45)

La ciabatta destra ha un dispositivo che riproduce gli effetti sonori del respiro di Darth Vader

Materiale: poliestere

Suola antiscivolo