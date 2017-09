Box Office Italia, Cattivissimo Me 3 sempre primo

Di Federico Boni lunedì 11 settembre 2017

3° weekend da dominatore per Cattivissimo Me 3. Nuovamente sconfitto Dunkirk.

Box Office Usa, boom IT con 117 milioni di dollari in 3 giorni Pennywise nella storia del botteghino americano. Mai nessun horror aveva incassato tanto all'esordio. Un altro ricco fine settimana di pioggia, per la gioia degli esercenti e del botteghino nazionale. A dominare la scena Cattivissimo me 3, per il 3° weekend consecutivo padrone del box office tricolore. Altri 2.471.040 euro in tasca per la pellicola Illumination, arrivata ad un totale di 14.867.017 euro. Si tratta del 3° miglior incasso del 2017 dietro i 14.873.353 euro di Cinquanta sfumature di Nero e i 20.506.328 euro de La Bella e la Bestia. Bene in 2° posizione Dunkirk di Christopher Nolan, riuscito ad incassare 1.919.339 euro in 4 giorni, arrivando ad un totale di 5.986.698 euro. Tenuta positiva e traguardo dei 10 milioni difficile ma non impossibile.

Esordio da 916.424 euro per Baby Driver - Il genio della fuga, che ha così battuto La Fratellanza, partito con 759.298 euro in 96 ore. 459.267 gli euro incassati da All Eyez On Me, con Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini debuttante a quota 439.520 euro. Altro esordio in 7° posizione per l'horror The Devil's Candy, riuscito ad incassare 258.622 euro, seguito dai 1.264.347 euro di Overdrive, dai 113.921 euro di Fottute e dai 94.887 euro In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi di James Franco.

Fine settimana ricco anche il prossimo grazie alle uscite di Cars 3, che ruberà quasi certamente pubblico a Gru e ai suoi Minions, Leatherface, del sorprendente Gatta Cenerentola, Appuntamento al parco, Barry Seal - Una storia americana e Veleno.