Walk With Me - Il potere della Mindfulness: Trailer italiano del documentario narrato da Benedict Cumberbatch

Di Pietro Ferraro lunedì 11 settembre 2017

Walk With Me - Il potere della Mindfulness: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Marc Francis e Max Pugh nei cinema italiani dal 12 settembre 2017.

Il 12 settembre 2017, in concomitanza con il "Mindfulness Day", Wanted porta nei cinema italiani Walk With Me, un documentario sulla vita dei membri della comunità buddista zen ispirata agli insegnamenti di Thich Nhat Hanh che, rinunciando ai propri beni, si sono votati alla pace e alla consapevolezza.

Diretto da Marc Francis e Max Pugh e narrato dalla voce del candidato all’Oscar Benedict Cumberbatch, Walk With Me è un viaggio nel microcosmo della comunità monastica del maestro Zen Thich Nath Hanh, che insegna l’antica arte della meditazione buddhista oggi nota come "Mindfulness".

È silenzioso e puro; contiene immagini e suoni che si traducono in una dimenticata concisione. Mi è piaciuto come i registi siano riusciti a catturare e trasmettere, cinematograficamente, lo stato a volte inspiegabile di essere risvegliato. Alejandro González Iñárritu - Regista

Realizzato nel corso di tre anni nel monastero in Francia, ma anche on the road negli Stati Uniti, il film racconta per la prima volta dall’interno la quotidianità di un monastero Zen del XXI secolo, nel quale un gruppo di occidentali dalle più diverse provenienze ha scelto di ricominciare a vivere impostando la propria vita su nuovi valori, capaci di aprire inedite prospettive spirituali.





Il concetto di Mindfulness deriva dagli insegnamenti del Buddhismo Theravada (vipassanā), dello Zen (zazen), e dalle pratiche di meditazione Yoga, ma solo dagli anni '70 negli Stati Uniti per opera di un medico del Massachusetts, Jon Kabat-Zinn, questo modello è stato assimilato ed utilizzato come paradigma autonomo in alcune discipline mediche e psicoterapeutiche europee e d'oltre oceano. Mindfulness è quindi una modalità di prestare attenzione, momento per momento, nell'hic et nunc (qui ed ora), in modo intenzionale e non giudicante, al fine di risolvere (o prevenire) la sofferenza interiore e raggiungere un'accettazione di sé attraverso una maggiore consapevolezza della propria esperienza che comprende: sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni.