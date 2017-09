Stasera in tv: "Duplicity" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 12 settembre 2017

Rete 4 stasera propone "Duplicity", commedia crime del 2009 diretta da Tony Gilroy e interpretata da Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson e Paul Giamatti.





Cast e personaggi

Clive Owen: Ray Koval

Julia Roberts: Claire Stenwick

Tom Wilkinson: Howard Tully

Paul Giamatti: Richard Garsik

Dan Daily: aiutante di Garsik

David Shumbris: Turtleneck

Rick Worthy: Dale Raimes

Oleg Shtefanko: Boris Fetyov

Denis O'Hare: Duke Monahan

Kathleen Chalfant: Pam Frailes

Khan Baykal: Dinesh Patel

Thomas McCarthy: Jeff Bauer

Carrie Preston: Barbara Bofferd

Kirby Mitchell: agente immobiliare

Christopher Denham: Ronny Partiz

Christopher Mann: security casinò

Ulrich Thomsen: svizzero

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera: Ray Koval

Roberta Pellini: Claire Stenwick

Franco Zucca: Howard Tully

Franco Mannella: Richard Garsik

Ambrogio Colombo: aiutante di Garsik

Massimo Bitossi: Dale Raimes

Saverio Indrio: Boris Fetyov

Pasquale Anselmo: Duke Monahan

Vittoria Febbi: Pam Frailes

Francesco Venditti: Dinesh Patel

Francesco Bulckaen: Jeff Bauer

Giuppy Izzo: Barbara Bofferd

Roberto Certomà: agente immobiliare

Nanni Baldini: Ronny Partiz

Giuliano Bonetto: security casinò

Edwin Francis: svizzero





La trama

Lei: Claire Stenwick (Julia Roberts) ex funzionario CIA sensuale, volitiva, totalmente immersa nel proprio lavoro, ora si occupa di controspionaggio industriale, ma quando la sera torna a casa, Claire sente che qualcosa non va nella sua vita, che manca un po' di sale (e non solo) nell’insipida cena che ogni sera consuma da sola.

Lui: Ray Koval (Clive Owen) ex agente dei servizi segreti britannici, seducente, fascino mediterraneo e aria da James Bond di ultima generazione. Fondamentalmente un romantico, Ray si lascia trasportare dalle emozioni, sente il bisogno forte di credere nei sentimenti per allontanarsi anche solo per qualche momento dal mondo di menzogne e sotterfugi che è la sua vita, anche lui si è dato allo spionaggio industriale.

Il destino: Beffardo e intrallazzatore come il più bieco dei giocatori d’azzardo li fa incontrare, prima li rende rivali, poi compagni di lavoro e infine complici ed amanti. Entrambi hanno bisogno di credere l’uno nell’altra per fuggire la realtà, ma l’indole e anni di missioni gli hanno costruito addosso un’armatura fatta di diffidenza e cinismo che puntualmente si palesa con continue domande ed insinuazioni, troppo bello per essere vero…

Il piano: semplice nel concept, ma estremamente rischioso nella realizzazione: allearsi e fregare le rispettive compagnie per cui lavorano, rubare informazioni, qualche grossa scoperta, una formula innovativa che valga milioni di dollari e una meritata pensione anticipata e venderla al miglior offerente, si, una montagna di soldi, e poi la fuga, ma i dubbi restano e anche quando il piano sembrerà filare liscio qualcosa in entrambi scatterà, il gioco si è fatto più grande e pericoloso del previsto, chi mente?, chi è sincero?, ma soprattutto alla fine del gioco...chi ingannera chi?





Il nostro commento

La regia di Tony Gilroy (Michael Clayton), raffinata, visivamente ammiccante e a tratti squisitamente retrò fa di Duplicity un film dalle molteplici e sorprendenti sfaccettature. Clive Owen si lancia di una performance veramente soprendente, completamente a suo agio con la partner Julia Roberts, quest’ultima in un’inedita versione ambigua, sfoggia un sex appeal da "femme fatale" nobilitato da una fragilità di fondo che coinvolge e convince.

Il film è un gioco di specchi, una sorta di rompicapo temporale fatto di flashback intervallati e costruiti su molteplici piani temporali che alla fine, grazie ad un montaggio efficace, riescono a ricombinarsi perfettamente in un finale che solo negli ultimi istanti, forse troppo raccontati, mostrano nella brillante sceneggiatura un piccolo segno di cedimento.

Comunque tecnicismi a parte, Duplicity funziona e diverte, qualche perdonabile peccato veniale qua e là non intacca assolutamente un’operazione vincente; in più di un’occasione sembra di assistere ad un cinema d’altri tempi, ma ben radicato nel presente, una commistione di vintage e moderna spy-story, che una volta miscelata ad una convincente storia d’amore, un gruppo di ottimi comprimari e una brillante e ammiccante colonna sonora coinvolge al punto giusto e appare pronta a soddisfare più di qualche palato.





Curiosità



Julia Roberts per il ruolo in questo film ha ricevuto una nomination al Golden Globe come Migliore attrice in un film commedia o musicale.



In precedenza Clive Owen e Julia Roberts avevano lavorato insieme in Closer.



Il personaggio di Claire Stenwick è stato chiamato così come omaggio all'attrice cinematografica Barbara Stanwyck.



Nonostante tutti i colpi di scena della trama piuttosto intricata, Duplicity è stato girato in meno di 80 giorni.



Clive Owen ha recitato con Paul Giamatti in Shoot 'Em Up (2007).



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 78.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard (Pretty Woman, Il matrimonio del mio migliore amico, Hunger Games, Animali fantastici e dove trovarli).



TRACK LISTINGS:

1. War

2. Following Claire

3. Security Meeting

4. Split To Rome

5. Tully's Letter

6. The Ghost

7. Rome Hotel

8. Back To The Unit

9. Split To London

10. The Frame Up

11. Split To Miami

12. Miami Hotel

13. Share My Fire

14. Bench Mark

15. Safe House

16. Split To Cleveland

17. The Formula

18. San Diego Airport

19. A Cream Or A Lotion?

20. Airport Love

21. The Real Setup

22. Played

23. Duplicita A Due

24. Being Bad - Shana Halligan & Kiran Shahani